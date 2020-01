Valérie Claeys ; Médiatrice & Coach nous parle en détail des femmes touchées par une rupture, par le biais de questionnements pluriels : comment rebondir après un divorce ? Comment concilier boulot/enfant et la culpabilité qui s’installe ? Comment se relancer quand on a arrêté de travailler ?… Comment reprendre La vie du bon côté !

On a tendance à banaliser cette phase de vie mais le divorce est tout sauf BANAL. Du coup, si je ne suis pas bien, c’est NORMAL et il importe de le considérer en tant que tel.

Le divorce est l’une des choses les plus difficiles à vivre. Sur l’échelle du stress, c’est la seconde expérience la plus pénible après celle due à la perte d’un être cher.

Comment rebondir ? Comment se remettre d’une rupture ? Valérie Claeys nous parle de sa façon d’accompagner ces femmes qui vivent une période de remise en question et les aide à rebondir positivement après leur divorce en cheminent vers une plus grande harmonie.

On se positionne souvent en tant que victime or il importe au fil du temps de s’ouvrir à l’introspection. On fait plus la part des choses pour enfin rebondir du bon côté.

Comme le souligne Valérie, il est essentiel de se donner la permission de VIVRE le deuil du couple qui n’est plus. Il est important de laisser le temps au temps. C’est conditionnel pour pouvoir ensuite rebondir et aller de l’avant en meilleure cohérence avec SOI.

Ose Ta Vie…

Le divorce au féminin ! - © Adene Sanchez - Getty Images

Et si se réaliser pleinement était possible ?

Le temps est enfin venu de transformer cette souffrance. On ne sera impérativement plus celle que l’on était avant. On va vers une meilleure version de SOI selon tous les enrichissements que nous apporte cette expérience de vie aussi douloureuse soit-elle.

Ce couple n’était pas le bon terreau pour mon épanouissement !

Qu’est-ce que je n’ai pas rencontré chez moi pour y trouver mon bonheur ?

Une introspection, une remise en question devient alors une RELLE OPPPORTUNITE d’évoluer en plus grande harmonie vis-à-vis de soi selon les enseignements du passé. C’est une opportunité pour se reconnecter à SOI, à ses besoins et aspirations. On peut opérer un nouvel alignement.

Étais-je vraiment dans la justesse ? Ai-je vraiment pris ma place ?… Quels étaient ces schémas sous jacents qui m’ont incité à Etre cette femme en cette relation ?

La rupture est le moment pour reprendre SOIN DE SOI. On se reconnecte à nos aspirations et nos besoins, nos envies,… On vise plus de cohérence et d’harmonie pour soi. On ne reste pas seule, on s’entoure de personnes-ressources, de personnes positives, bienveillantes, on se fait aider mais de toutes les façons pour rebondir, on se reconnecte à SOI, à nos véritables aspirations pour vivre une nouvelle relation, une nouvelle vie du bon côté.

Et si c’était le bon moment pour repenser vos idéaux, vos besoins et vos attentes et passer à l’action pour enfin vivre votre vie pleinement ?

Extrait – Site Ose Ta Vie (Valérie Claeys)