Développer son intuition grâce au tarot

Intuition ou voyance ? - La vie du bon côté - 27/11/2019 Sylvie HONORE // L’intuition peut aussi s’apparenter à de la voyance pour certains et c’est pour cela que je souhaite papoter quelques minutes avec Esmeralda Bernard. Esméralda Bernard pratique la voyance depuis plus de 30 ans. Préoccupée par des questions d’éthique, elle fonde, en 1996, l’association Delta Blanc pour le respect d’une déontologie dans la pratique des arts divinatoires. Auteur du livre « Les yeux de votre destin », elle offre, dans cet ouvrage, des pistes de réflexions sur la réalité des perceptions extrasensorielles et les facultés de l’esprit humain. Elle a aussi créé un jeu divinatoire unique et à la portée de tous. Et c’est vous faire parler de cela que je souhaite, bonjour Esmeralda…

Voyante, Esméralda Bernard créé l’association Delta Blanc Belgique qui regroupe des praticiens des arts divinatoires autour d’un code de déontologie. Bien vivante cette ASBL poursuit son chemin d’information au public.

Sa grand-mère était médium sans en avoir fait une profession. Esmaralda (son vrai prénom) fait un rêve prémonitoire qui déclenche brutalement la naissance de perceptions extra sensorielles. Presque du jour au lendemain, elle n'a plus "fonctionné" de la même manière.

En 2002 l’envie de partager son parcours et de dépoussiérer l’image de la voyance l’amène à publier un livre aux éditions Grancher : Les yeux de votre destin : Confidences d’une voyante.

Définir clairement les possibilités et limites d’une consultation de voyance est un but qu'elle poursuit. C’est pourquoi, elle répond avec plaisir aux demandes des conférences–débats.

Elle partage son temps entre ses consultations et des ateliers d’initiation à l’art de la divination et du développement intuitif.

