Des plantes sauvages qui se mangent, pourquoi pas ?

Les herbes sauvages comestibles poussent partout, en ville comme à la campagne. Mais leurs vertus sont méconnues... On en parle, dans ce podcast, avec François Couplan, ethnobotaniste et écrivain français, spécialiste des utilisations traditionnelles des plantes sauvages comestibles, qu'il a étudiées sur les cinq continents et dont il est pionnier en Europe.

Des centaines de plantes sauvages comestibles nous entourent et il suffit de se baisser pour les ramasser. Cet univers végétal représente une source d’aliments sains et savoureux, un véritable garde-manger. C’est aussi une mine d’éléments nutritionnels car les plantes sauvages renferment en quantité étonnante toutes les vitamines, les sels minéraux, oligo-éléments et antioxydants dont notre corps a besoin.

Au printemps, les végétaux sont en plein développement : pratiquement partout, la nature nous offre ses bienfaits nutritifs. Une alimentation équilibrée, qui apporte à l’organisme tous les micronutriments dont il a besoin, permet de renforcer notre système immunitaire.

Si vous disposez d’un jardin, d’un bout de terrain, voire d’une cour en bas de votre immeuble, c’est le moment de prendre le temps d’aller à la rencontre des plantes. Observez-les, touchez-les, sentez-les, goûtez-les (si vous les savez comestibles) et vous découvrirez certainement qu’elles nous racontent tout plein de choses passionnantes.

C'est le sujet du tout dernier livre de François Couplan "Ce que les plantes ont à nous dire"

Dans son livre, François Couplan, ethnobotaniste de renom, nous invite à un fascinant voyage avec les plantes. Depuis de nombreuses années il parcourt la planète, et explore les différentes manières d’entrer en relation et de vivre avec elles. Il défend aujourd’hui l’idée que notre société occidentale moderne peut être éclairée par l’histoire millénaire des relations entre l’homme et le végétal. Les plantes peuvent apporter des solutions réelles à la crise anthropologique majeure que nous affrontons – leurs vertus nutritionnelles pourraient intervenir positivement dans la crise alimentaire qui se profile et, d’ores et déjà, avoir un effet positif sur l’état de notre santé, par exemple. Mieux encore, à travers leur compréhension se dessine une façon radicalement différente de voir le monde, dont nous ne sommes plus le centre, mais l’un des acteurs.

Ce livre a exploré les relations que l’homme entretient avec les plantes depuis la nuit des temps. Et en le lisant, vous comprendrez, entre autres choses, les causes de la crise que nous traversons en ce moment et qui, il faut le savoir, n’a rien d’exceptionnel. Nous avons vraiment besoin de prendre du recul pour mieux nous comprendre et voir le monde tel qu’il est réellement.

François Couplan propose des formations à distance qui vous permettront d’approcher concrètement, sur le terrain, les plantes qui vous entourent et d’apprendre à mieux les connaître avec son aide.

N'hésitez pas à contacter François Couplan via Facebook ou via son site web si vous avez des questions sur quelque sujet que ce soit et que vous pensez qu'il peut vous apporter des éléments de réponse.