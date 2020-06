Des invités inspirants nous proposent des clés pour améliorer notre quotidien et prendre la vie du bon côté !

En cette période de déconfinement progressif, c’est entourée de 4 experts que Sylvie Honoré vous proposera cette semaine quelques podcasts bien-être et santé. Des capsules inspirantes que l'on partagera avec vous dès ce lundi 8 juin, pour que chacun puisse rayonner pleinement et vivre harmonieusement sa Vie du Bon Côté !

Perdre du poids grâce à l'hypnose ? C'est possible !

Maigrir © Image par happyveganfit de En réalité, le terme "perdre" ne convient à personne. Les individus qui souhaitent perdre du poids sont angoissés à cette idée et cette angoisse provoque chez eux l'envie de manger. Le serpent se mord la queue ! Le fait de perdre du poids paraît positif mais pour l'inconscient, c'est une idée totalement négative. À travers ses ateliers, le Dr. Mairlot, neuropsychiatre, apprend aux patients à ne plus utiliser ce terme négatif. On parlera plutôt de gagner de la minceur, de la légèreté, de la beauté, de la finesse,... c'est l'une des choses que les patients apprendront par autohypnose. Ils vont s'attacher à voir positivement ce qu'ils veulent obtenir et pas ce qu'ils doivent perdre par restriction. Réussir à mincir grâce au plaisir et aux techniques d'autohypnoses du Dr. Mairlot, c'est ce lundi 8 juin dans La Vie du Bon Côté.

Outiller et accompagner des personnes souffrant de douleurs chroniques

© Image par StockSnap de Sophie Godard, peut-être la connaissez-vous via l'enseignement, les formations, le coaching Apprendre-avec-Coeur, l'Orthocentre, l'ASBL Positi'V, son livre "La réussite scolaire par un apprentissage positif et ludique" aux éditions Erasme ou encore les réseaux sociaux. Pour se connecter à soi et à ses réussites Sophie Godard a profité du confinement pour réorganiser ses activités professionnelles afin d'améliorer son travail et sa visibilité. Ayant beaucoup d'activités et de sites, il était parfois compliqué pour vous de la suivre. C'est pourquoi elle a créé Positi'V Brain, un site unique qui regroupe toutes ses activités. Vous y retrouverez un blog, un calendrier de tous ses évènements, et une nouveauté : des formations en ligne et des outils à télécharger (en cours de création). Sophie nous parlera de ce nouveau projet dans le podcast de La Vie du Bon Côté ce mardi 9 juin.

Eloge de la lenteur. Et si vous ralentissiez ?

Eloge de la lenteur, Carl Honoré © Tous droits réservés Et si un bon usage de la lenteur pouvait rendre votre vie plus riche et plus productive ? Un mouvement qui intéresse de plus en plus, un vrai phénomène de société. L’enquête de Carl Honoré, menée de pays en pays, montre les différentes formes prises par ce mouvement, en réponse à la culture dominante de la rapidité. Son livre "Eloge de la lenteur" : Il examine notre compulsion à se dépêcher et décrit une tendance mondiale à mettre les freins. C'est le manuel non officiel et la bible du Mouvement lent. Il est publié dans plus de 30 langues et a été un best-seller dans de nombreux pays. De nombreux exemples éloquents, des expériences personnelles partagées, des références bibliographiques, historiques ou encore scientifiques qui appuient les propos de l’auteur. Une mine d’informations pour qui souhaite découvrir les tenants et aboutissants du mouvement slow. Carl Honoré, journaliste, écrivain et conférencier, nous fera l'éloge de la lenteur dans le podcast La Vie du Bon Côté du mercredi 10 juin.

La solution naturelle à l’éjaculation précoce

© Image par Deedee86 de Bien des gens croient, à tort que les difficultés sexuelles qu'ils vivent, individuellement ou avec leur partenaire, mettront des années à se régler. Ce n'est que très rarement le cas. Nicole Audette, sexologue et phychothérapeute depuis 30 ans, Experte reconnue du contrôle éjaculatoire, formatrice auprès de nombreux sexologues tant au Québec qu’en Europe. A travaillé avec des centaines d’hommes qui se sont débarrassés de leur éjaculation précoce en très peu de temps. Son expérience clinique de sexologue experte de l'approche sexocorporelle par exemple, en donnent des preuves évidentes depuis des années. Et ce, que ce soit pour un problème d'éjaculation précoce ou rapide, d'anxiété de performance ou de sexualité compulsive. Depuis plus de 25 ans, elle aide des femmes et des hommes de tous âges, à découvrir ou à redécouvrir, en quelques semaines parfois, leur potentiel sexuel et amoureux. Quelles sont les causes de l’éjaculation précoce et que faire ? Nicole Audette répondra à toutes ces questions dans le podcast La Vie du Bon Côté du vendredi 12 juin.

