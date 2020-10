Des bénévoles pour câliner des bébés hospitalisés

Selon des études récentes, les câlins auraient un effet relaxant sur les tout-petits et leur procureraient un sentiment de bien-être et de réconfort. La présence rassurante et apaisante des câlineurs permet aux bébés de s’évader de l’univers hospitalier et de rejoindre l’univers de rêve où ils s’épanouissent. L’enfant, quel que soit son âge et sa pathologie, bénigne ou grave, a besoin de communiquer, de s’évader, de rêver, de jouer… Grâce aux câlins, à ces moments de calme et de douceur, leur corps développent de la dopamine et de la sérotonine. Ces dernières vont leur transmettre un sentiment de bien-être et les relaxer. Et, bien évidemment, les bénévoles en retirent également de la joie et du bien-être.