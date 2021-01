David Jeanmotte, un amoureux de la vie et de l’humain

Pourquoi est-il important d'aider les autres ? Rencontre avec David Jeanmotte , le relookeur au grand cœur, amoureux de la vie et de l’humain et impliqué dans diverses causes humanitaires.

Il y a quelques années, David Jeanmotte est invité au Festival de Cannes et fait un constat : " là- bas, si tu es une star, tu as tout, si tu es un anonyme, tu ne prétends pas à grand-chose."

Profond humaniste dans l’âme, il décide de s’attaquer à ce qui, pour lui, est une injustice et propose ses services, en face du Palais des Festivals, un atelier, dont la vocation est de faire vivre le sujet lambda " tout comme une star " pendant une journée et de lui faire monter les marches du festival… C’est un succès et les vedettes se mêlent volontiers aux anonymes, retrouvant dans ce lieu unique simplicité, échange et valeurs.

Artiste incontestable dans l’âme, amoureux des gens, il lance en 2005 la première édition du Handicap Festival, avec son ami Franco Seminara … Puis vient Mons Coeur en Neige, qu’il continue à gérer depuis. (Cœur en Neige : Depuis 2005, lors des fêtes de fin d’année, l’ambiance féerique de Mons Cœur en Neige investit la Grand-Place de Mons, la Place du Marché aux Herbes et les artères commerçantes du centre-ville).

David n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour soutenir toute une série d’associations qui viennent en aide aux plus précarisés. Récolte de vêtements et de denrées alimentaires, préparation des colis, livraisons aux associations : il est sur tous les fronts !

Il a créé les Restos du Rire (organisation d’événements au profit des plus démunis) pour aider les Restos du Coeur de Mons et est parrain de plusieurs associations dont l’Épicerie du Cœur de Mons et l’ASBL La Petite Maison du Peuple de Colfontaine…