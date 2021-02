Dans le monde fantastique des synchronicités

Le titre du livre rappelle la magnifique chanson d'Etienne Daho. Mais pour la comprendre, pour saisir son importance, il faut lire les nouvelles de Virginie Stassen. Des histoires riches et multiples, avec des thématiques fortes: l'amour manqué, la trahison, l'emprise mais aussi la perte d'un être. Huit nouvelles en tout. Et des promesses d'évasion. On y croise "Mon ami Maurice", "Roméo et Juliette" ou encore "Un amour de Lily". Le tout sur fond de thriller domestique, avec des ingrédients comme le suspens, la peur et, parfois un peu l’horreur. "Mais ça touche notre comptable, notre meilleure amie, nous-même, et non des super héros", précise Virgine Stassen, grande amatrice de synchronicités. D'ailleurs, elle y consacre une histoire, parce qu'elle y croit. "La synchronicité est un heureux hasard. C'est une petite touche de magie qui va nous permettre d’aller un pas plus loin".