Notre croisière " Vivacité " en Vénétie et Lombardie, initialement prévue en mai 2020, aura finalement lieu du 25 septembre au 01 octobre 2021 ! Et bonne nouvelle, il reste des places pour ceux qui aimeraient embarquer avec Sylvie Honoré et ses invités ! Cette cinquième croisière du genre se déroulera toujours dans le même esprit de rencontre, partage, découverte, convivialité, amitié, enrichissement, épanouissement,… qui a fait son succès et sa renommée !

Elle nous emmènera cette fois de Venise à Mantoue, via le Canal Bianco, à bord du MS Michelangelo, un élégant et confortable bateau fluvial de taille humaine, à la découverte de deux régions d’Italie, la Vénétie et la Lombardie.



La Vénétie nous ouvrira ses portes avec Venise, écrin aux multiples richesses dont sa célèbre place San Marco et son Palais des Doges, et les îles de sa lagune, Murano et Burano, mais aussi Vicence, chef d'oeuvre de l’architecte Palladio, et Vérone, la ville des amoureux !



Berceau de la Renaissance, la Lombardie nous offrira ses panoramas riches et variés et tous les trésors qu'elle abrite. Nous y visiterons la ville unique de Mantoue, la romantique !