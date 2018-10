Réfléchissons aux moyens de faire évoluer l'éducation et l'apprentissage. "Créons l'école de demain", le livre de Bénédicte Prévost, s'inscrit dans la mouvance de la parentalité positive et de l'éducation bienveillante. Il est important de remplir les besoins de l'enfant notamment le sentiment de sécurité nécessaire à toute évolution et de tenir compte de leurs émotions. Comment aider nos enfants à devenir des citoyens responsables et ouverts sur le monde ? Comment avoir une influence sur les générations futures ?