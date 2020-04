COVID 19, pleine lune et numérologie - La vie du bon côté - 23/04/2020 Sylvie HONORE // La période d’avant confinement au niveau des astres prédisposait de ce qui allait suivre. C’est-à-dire une période de fermeture, de blocages, de fermetures de frontières, d’annulations d’événements… Les symptômes de ce coronavirus affectent les bronches et donc le respiratoire, organes et fonctions sous la maîtrise de Mercure en astrologie médicale. Bien que ce virus se transmette par contact et non par les airs. Voilà qu’avec le virus le système immunitaire est dépassé. Cela se propage dans le corps. Mais aussi dans le monde. Combattre le virus c’est bien, renforcer notre immunité en amont, c’est encore mieux. Car cela se situe avant la situation d’urgence et peut l’éviter ou la minimiser...