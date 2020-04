Coronavirus COVID-19, comment en parler aux enfants ?

Plus

Aline Nativel Id Hammou, Psychologue clinicienne nous guide en cette démarche pour que nos enfants puissent vivre cette période difficile de la meilleure façon qui soit et pour que nous puissions aborder le sujet au mieux avec eux. Un podcast rempli de conseils bienveillants pour nous, mais aussi pour nos enfants...

Comment parler aux enfants du COVID 19 ?

Les recommandations générales de communication auprès des enfants, sont de leur " parler vrai ", en toutes circonstances, sur l’ensemble des thématiques les concernant de près ou de loin dans leur environnement social. Que veut dire parler vrai ? Tout simplement, ne pas mentir, ne pas tourner autour du pot, ne pas alléger les faits, ne pas complexifier le discours, ne pas trop l’intellectualiser, en somme, leur parler avec " authenticité et vérité ". En résumé, " faire court, vrai, simple et droit dans les yeux ". Il n’est pas toujours facile pour les plus jeunes d’entre eux de traiter les informations qu’ils voient sur internet ou à la télévision, si bien qu’ils peuvent être particulièrement vulnérables à l’anxiété, au stress et à la tristesse. Nous pouvons les aider à comprendre et à gérer la situation, en ayant une conversation ouverte et rassurante avec eux.

Quelle est la bonne attitude à adopter ?

Commençons par inviter notre enfant à parler du problème. Nous pouvons ainsi mieux évaluer ses connaissances sur le virus en le laissant mener la conversation. S’il est particulièrement jeune et qu’il n’a pas entendu parler de l’épidémie, il n’est pas nécessaire de lui en parler. Contentons-nous de lui rappeler les bonnes pratiques d’hygiène à chaque fois que nous en avons l’occasion sans pour autant l’effrayer. Pour nous aider à engager la conversation, nous pouvons nous servir d’activités comme le dessin ou lui raconter une histoire.

Trouver les mots justes…

Il est inutile de donner trop d’informations, car cela peut être angoissant et oppressant pour l’enfant. Il vaut mieux plutôt répondre à ses questions. Faire de notre mieux pour répondre honnêtement et clairement. Si nous ignorons la réponse à ses questions, n’inventons pas. Ce n’est pas grave si nous ne pouvons pas répondre à tout, nous ne pouvons pas tout savoir ! L’important est de rester à la disposition des questionnements de notre enfant et c’est tout ce qui compte.

Une expérience étonnante pour expliquer le Coronavirus aux enfants

Closeup of two children's palm with glitter © golubovy Getty Images/iStockphoto Les microbes paillettes Pour nous, les adultes, se laver les mains est une évidence, par contre, pour les plus jeunes, ce geste n’est pas automatique. Pour qu’ils s'en souviennent et pour leur faire comprendre l'importance de ce geste, des parents ont eu l'idée de réaliser une chouette expérience avec des paillettes. Les microbes et le lavage des mains expliqués aux plus petits grâce aux paillettes ! Versez quelques paillettes dans une assiette et demandez à votre enfant d’y poser les mains en lui expliquant qu’elles représentent les microbes. Demandez-lui ensuite d’attraper un jouet, de boire dans son verre ou encore de se passer les mains sur le visage. Que constate-t-il ? Que les paillettes, et donc les microbes, se déposent sur tout ce qu’il a touché. La solution est donc de se laver les mains souvent pour enlever tous les microbes. Malin, non ?

Aline Nativel Id Hammou

Aline Nativel Id Hammou © https://www.facebook.com/psyenfantputeaux Aline Nativel Id Hammou est psychologue clinicienne spécialisée dans le domaine de l’enfance, de l’adolescence et de la famille. Son approche est basée sur l’idée " qu’un enfant parfait n’existe pas " et " que grandir sereinement implique de la joie, des échecs, des réussites, des encouragements et de la bienveillance ". Elle est l'auteure de "La Charge mentale des enfants" avec Alix Lefief-Delcourt. Aline Nativel Id Hammou aussi sur Facebook

