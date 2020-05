Confinement et couple heureux

Vivre collés l’un sur l’autre pendant des jours, avec les enfants autour ou pas, ça peut être romantique en vacances. Mais en ces temps d’isolement à la maison, ça l’est moins. Le psychologue Yvon Dallaire nous offre six conseils pour s'isoler sans se déchirer et pour vivre ces instants du bon côté.

Il y a les enfants, à qui il a fallu expliquer la situation et pour qui on a prévu des activités, des périodes de lecture, des pauses repas. Il y a le travail à la maison aussi qu’il a fallu organiser. Mais votre couple, avez-vous prévu quelque chose pour lui ?

Un couple est un creuset de crises. On apprend à gérer cela et si on reste ouvert à l'autre, on a des chances d'aller ensemble dans la même direction et de parcourir un long chemin.

Les couples heureux se disent 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches, selon Yvon Dallaire. Celui-ci conseille d’ailleurs aux couples en isolement de miser sur le renforcement positif, en se disant, par exemple, pourquoi ils s’aiment. " Quand on est en tête à tête et qu’on se parle amoureusement, c’est sûr que le temps passe plus vite ", souligne-t-il.

Ce temps d’arrêt forcé est une bonne occasion de faire un bilan amoureux. C’est le moment de sortir les albums photos pour se rappeler les souvenirs agréables, de regarder vers l’avenir et de se demander quels projets de couple on veut entreprendre. On peut aussi en profiter pour dresser une liste de nos forces en tant que partenaires et des raisons qui nous incitent à continuer notre vie ensemble.

Dans le même ordre d’idées, il faut à tout prix cesser les critiques, véritable terreau de tensions conjugales. Et laisser tomber les récriminations accusatrices du type " j’ai raison et tu as tort ". " Si on entre dans cette dynamique-là et qu’on est obligés de rester collés l’un sur l’autre pendant 15 jours, c’est évident que ça risque de mal tourner. "

Alors qu’en temps ordinaire, la communication est la clé, en isolement, les sujets conflictuels devraient… aller sous le tapis. Si les discussions autour du ménage ou de la belle-famille tournent toujours au vinaigre, le mieux est d’éviter le plus possible de les aborder d’ici le retour à la normale.

Il faut traiter un confinement à deux comme n’importe quelle autre crise susceptible de survenir dans un couple, souligne Yvon Dallaire qui se spécialise depuis plus de 40 ans dans les relations conjugales. Aussi auteur, formateur et conférencier, il offre ses conseils aux couples qui vivent une période d’isolement en raison de la COVID-19. Des conseils tout simples, mais qui peuvent avoir un effet très important.

Yvon Dallaire

temporary-20200511035327 - © Tous droits réservés

Yvon Dallaire est Psychologue - Auteur - Formateur & Conférencier.

Son site internet en un clic

"Je suis psychologue, auteur, formateur et conférencier. J’ai fait des relations homme – femme ma spécialité et j’ai écrit une trentaine d’ouvrages sur le sujet, dont une trilogie bestseller sur le bonheur conjugal. J’ai développé une approche psychosexuelle appliquée et positive qui intègre les données de la nature biologique de l’être humain et les théories psychosociales explicatives de son comportement. Je suis le créateur de la formation en psycho-sexologie positive (FPSP) "avec le Dr Iv Psalti, sexologue belge.

Après des études en psychologie à l’Université Laval (Québec, Canada) et de nombreux perfectionnements postuniversitaires, je fus le premier professeur de psychologie à temps plein au Collège de Ste-Foy où j’ai participé à la mise sur pied du cours de psychologie du comportement sexuel et de la garderie du collège. Au début des années 80, je me suis investi de plus en plus dans ma pratique privée et j’ai quitté définitivement l’enseignement collégial en 1989 pour me consacrer à ma pratique en thérapie conjugale et sexuelle. Je fus le fondateur et le directeur du Centre Psycho-Corporel de Québec de 1980 à 2002.

Je partage actuellement ma carrière entre la consultation à temps partiel et la formation en thérapie conjugale positive court terme et axée solutions qui m’amène à parcourir l’ensemble de la francophonie.

Je suis souvent interpellé par de nombreux médias internationaux comme spécialiste des relations homme – femme. Quelques-uns de mes livres ont été traduits en plusieurs langues. J’anime un atelier grand public sur le thème Qui sont ces couples, ces femmes et ces hommes heureux en amour ? et de nombreuses conférences.

En couple depuis 1982 avec ma compagne, Renée Bérubé, je suis le père de Jean-François, le grand-père de Léa et Noah et le grand-père par alliance d’Élisa et de Raphaël. Je considère avoir une vie professionnelle, amoureuse, familiale et personnelle des plus heureuses."

Yvon Dallaire