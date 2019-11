CONCOURS : "Vivant - 99 outils pour s'écouter, se retrouver et aller de l'avant " d'Etienne Schappler

La Vie Du Bon Côté vous offre la possibilité de remporter le livre d' Etienne Schappler , "Vivant - 99 outils pour s'écouter, se retrouver et aller de l'avant " .

Nous sommes nombreux à être en quête de sens. Quête de sens dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans les choix à faire, les loisirs, la manière de vivre... Cette quête reflète un réel besoin et une profonde envie de (re)mettre de l'humanité et de la bienveillance dans sa propre vie et dans ce monde au futur incertain.

Avec humilité, simplicité et lucidité, Étienne Schappler vous propose, à travers ces pages, de découvrir une multitude d'outils issus de différents domaines du développement personnel qui vous permettront de répondre à cette question :

Comment trouver du sens dans mon quotidien et me sentir libre et vivant ?

Répondre à cette question et trouver les réponses qui vous correspondent, voilà la raison de ce livre. Il n'y a qu'une condition : se décider !

C'est en décidant de s'investir dans ce qui est important pour soi que l'on sort du pilotage automatique, que l'on reprend les rênes de sa vie et que l'on se sent libre et vivant.

Et ça, c'est certainement la plus belle chose qu'il nous soit donné de vivre.