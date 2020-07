Concours RTBF : remportez le livre Mon assiette et moi de Geneviève Mahin

Comment apaiser ma relation à l’alimentation…

Dans son livre Mon assiette et moi, Geneviève Mahin, parle de nutrition, d’alimentation mais également d’émotions.

Traitez-vous avec bienveillance et soyez à l’écoute de vos sensations, elles ne mentent pas.

Etre en bonne santé et vivre avec son poids d’équilibre aujourd’hui requièrent bien plus que quelques conseils de diététique. Notre façon de manger et la relation que nous entretenons avec nos repas dépendent de notre éducation, du fonctionnement de notre corps, des produits mis à disposition, de l’image que l’on a de soi, de notre façon de trouver notre place, de la relation que nous avons eue avec nos parents, de notre façon d’être au monde et de notre sentiment de sécurité.

Dans ce guide, vous trouverez :

Les trois colimaçons détaillés (le corps & l’assiette, les émotions et les comportements & les conditionnements) ;

50 recettes sans lait ni gluten, cuites essentiellement à basse température et magnifiquement illustrées ;

Un condensé pour vous permettre de comprendre l’origine de vos compulsions, de votre alimentation inadéquate et de vos grignotages.