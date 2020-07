Concours RTBF : livre à remporter : Tout le monde peut être inspirant

Les inspirants fédèrent et lancent des mouvements qui peuvent changer le monde...

Ils sortent du lot, on les remarque, on les adule et parfois aussi, on les envie. Mais on peut aussi les détester, car, à trop briller, ils nous renvoient à notre propre vie. Amour ou haine, ils suscitent de l’émotion et font bouger les consciences. Parce qu’ils incarnent quelque chose, une valeur, un combat, une cause, et transmettent des idéologies fortes.

Avec son livre Tout le monde peut être inspirant, Jean-Charles della Faille souhaite vous aider à maximiser votre potentiel d’inspiration. Il est l'invité de Sylvie Honoré cette semaine, dans le podcast de La Vie du Bon Côté.

