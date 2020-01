CONCOURS : Livre "Que dire (ou pas) de la sexualité à mes enfants ? de Georges Nemtchenko

Participez à notre concours La Vie du Bon côté ! et remportez un exemplaire du livre de Georges Nemtchenko "Que dire (ou pas) de la sexualité à mes enfants ?"

Comment parler de sexualité avec intelligence, bienveillance et sans gène avec nos enfants ? Ce livre aborde toutes les questions et propose des pistes de réponses en fonction de chaque âge, à toutes ces situations brûlantes, et pourrait libérer votre parole de parents sur la sexualité. Un livre diablement utile à l'heure de la pornographie sur les écrans de nos enfants et ados.



L'auteur, fort de son expérience de psychothérapeute et de chercheur, aborde sans détours ces questions qui restent trop souvent dans le non-dit familial et peuvent générer de l'incompréhension, de la souffrance, voire des drames.

Georges Nemtchenko est psychothérapeute, formé à la psychologie et à la philosophie sous la férule de grands noms comme Henri Maldiney et Gilles Deleuze. Il poursuit une thèse d’État ayant pour objet la colère inexpliquée de l’enfant et les violences intrafamiliales. Sa pensée et ses recherches prennent racine chez Freud, Winnicott, Lacan, Laplanche ou Alice Miller. Il exerce la profession de psychothérapeute analytique près de Lyon depuis quinze ans