CONCOURS : Livre "Emotifs talentueux" de Nathalie Alsteen

"Tu es trop sensible, tu réfléchis trop, tu te disperses trop, tu es bizarre, tu ne fais pas comme les autres..."

Quand ces messages sont entendus depuis l'enfance, difficile de faire autrement que de se sentir comme un extraterrestre. Le Haut Potentiel génère très souvent un sentiment de décalage et est difficilement vécu lorsque le sentiment de ne pas être à sa place prend le dessus.

Comment occuper pleinement sa place et vivre sereinement quand on est hypersensible et Haut Potentiel ?

Accueillir le fait d'être surdoué comme un cadeau passe par la découverte de nouveaux repères pour mieux se connaître et déployer son potentiel. Ce livre propose une méthode qui fait ses preuves depuis quinze ans, enrichie de modèles, témoignages et exemples illustrant les différentes étapes proposées comme un voyage vers l'authenticité. Il donne des clés pour faire des choix qui nous correspondent, vivre des relations harmonieuses, trouver le calme intérieur et retrouver son énergie.

Le chemin proposé rend possible l'utilisation de sa différence pour contribuer autrement à un monde en recherche de sens.

Le livre est agrémenté d'un carnet de route téléchargeable qui permettra au lecteur d'emprunter le chemin de sa propre découverte.

