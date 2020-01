Concours : Gagnez le livre « Le Bonheur à sa fenêtre " de Thierry Faymonville

" Le Bonheur à sa fenêtre " de Thierry Faymonville, c'est le livre que Sylvie Honoré vous présentera ce vendredi en podcast.

Dans ce livre, Thierry Faymonville évoque le bonheur par le regard qu’on porte sur la vie, sur soi et sur les autres. Pour faire bref, si on a une faible estime de soi, on va surestimer les autres et peut-être les jalouser. In fine, ça empêche d’être heureux. Il fait référence à la théorie de la roue du changement de regard. Sans essayer de convaincre, simplement pour expliquer.

Il y a aussi la symbolique de la fenêtre reprise dans le titre de l’essai.

" Le bonheur est derrière la fenêtre ". Il suffit de l’ouvrir. Mais souvent, elle est fermée en plus d’être fumée, ce qui empêche de voir les couleurs du bonheur.

" Il n’est qu’une seule manière de parler de l’homme et de ses sentiments : la simplicité. Ce que j’ai trouvé dans ce livre. Il m’a semblé qu’ici, était l’écho de ma propre manière de dire : être vrai, être simple. C’est ce que j’ai toujours été quand j’ai écrit : les mots, quand ils sont ainsi, sont le plus court chemin d’un homme à un autre "…

Ces mots sont ceux de Martin Gray en préface de l’essai. Pourtant, le Wanzois n’osait trop y croire quand il a téléphoné à l’auteur du best-seller autobiographique " Au nom de tous les miens " et véritable symbole de la résilience face aux drames jusqu’à son décès en 2016. "Sachant qu’il habitait à Ciney, Thierry lui avait, à l’époque, envoyé son manuscrit sur le bonheur en lui demandant s’il voulait bien le préfacer. Envoyez le toujours, lui avait-il répondu… Deux semaines plus tard, il le rappelait pour lui dicter sa préface par téléphone. Lui qui a perdu plusieurs membres de sa famille dans des conditions atroces (NDLR: dans des camps de concentration et, bien des années plus tard, dans un incendie de forêt), il a toujours retrouvé le goût à la vie grâce à la nature et, disait-il, en regardant des couchers de soleil magnifiques."

Participez à notre concours La Vie du Bon Côté ! pour tenter de le remporter !