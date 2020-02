CONCOURS : Gagnez le livre "12 clés pour séduire avec élégance"

La méthode de Sutter en douze étapes pour une séduction haut de gamme adaptée à la personnalité de chaque homme et chaque femme.

Pascal de Sutter est professeur de psychologie invité dans plusieurs universités de France et de Belgique. Il est aussi expert en psychologie politique, auteur du livre à succès Ces fous qui nous gouvernent (Les Arènes) et Dieu aime le sexe (La Boite à Pandore). Il est psychologue-expert invité régulier à la radio, la télévision et dans d'autres médias. Il est le co-fondateur de la première Académie des Arts de l'Amour.

Thierry Koten est coach en séduction diplômé. Il aide les hommes et les femmes à mieux se rencontrer grâce, notamment, à des techniques issues du monde du marketing. Il dispense ses enseignements, notamment à l'université, sur la séduction haut de gamme. Morgane Ferreira est psychologue et sexologue clinicienne, également formée à l'hypnose conversationnelle stratégique et à la psychothérapie du trauma réassociative (PTR), Elle poursuit une thèse doctorale en psychologie dans le domaine de la séduction et de la rencontre amoureuse.

Caroline Jourdan est docteure en médecine. Elle s'est spécialisée en gynécologie et suivi de grossesse pour médecin généraliste. Elle pratique au quotidien la médecine de la femme et s'intéresse en particulier à la psychosomatique. Guillaume Van Der Meersch possède un master en Science de la Famille et de la Sexualité. Il est sexologue clinicien, thérapeute conjugal, formateur et intervenant au sein d'une équipe dédiée à la prise en charge de la maltraitance juvénile.

