Comprendre la mort pour mieux la vivre et l'accompagner !

Nous nions très souvent la mort jusqu’au moment où nous y sommes confrontés. Ce déni nous détourne des connaissances et d’expérimentations pourtant utiles. Plus le déni est grand, plus la mort devient difficile à vivre car étant dans l’ignorance, nous la craignons. Cette peur nous tourmente et nous fait souffrir. Notre invitée, Nicole Dron a vécu une expérience aux frontières de la mort. 40 ans après, le souvenir de cette "NDE" est toujours aussi intense.