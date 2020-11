Comprendre et se libérer de la dépendance affective et émotionnelle dans le couple

Avoir besoin d'amour ou d'amitié, c'est tout à fait normal. Mais quand cela devient une dépendance que l'on assouvit parce qu'on a peur d'être seul et un besoin essentiel d'être aimé, alors on est dans la dépendance affective . Et, au coeur de la dépendance affective, que ce soit en amour, en amitié ou au travail, se cache un manque de confiance en soi . Comment faire pour la regagner et être enfin bien avec soi-même ? Sylvie Honoré en parle dans ce podcast avec son invitée Nathalie Fontaine, Conseillère conjugale et familiale.

Une personne qui souffre de dépendance affective ne peut se sentir exister qu’au travers de l’autre. On parle de dépendance quand, dans une relation, notre estime de soi est entièrement dépendante du regard que porte l'autre sur nous. On n'existe que dans son regard. On retire rarement de la satisfaction d'une relation de dépendance. On a l'impression de toujours devoir en faire plus pour susciter l'intérêt de l'autre personne souvent distante, non disponible.

Qu’il s’agisse d'une relation amoureuse ou amicale, le dépendant affectif sera toujours dans l’attente et analysera la moindre chose que peut dire ou faire la personne dont il dépend. Ainsi, même si la relation est saine, que l’autre personne apprécie vraiment le dépendant et le lui montre, le dépendant sera aux aguets et s’inquiètera au moindre signe d’essoufflement de la relation – pourtant inévitable sans être grave. Le dépendant est donc souvent une personne très jalouse qui fait de nombreux reproches et peut ainsi mener lui-même à la fin de la relation.

Dans d’autres cas, quand la relation est malsaine, par exemple dans une relation amoureuse effectivement déséquilibrée, le dépendant souffrira de la situation sans se sentir capable d’y mettre un terme, persuadé qu’il reste un moyen de la sauver.