Communiquer avec son bébé avant qu’il sache parler ? Oui, c'est possible et on signe des deux mains ! Quel parent n’a pas connu la situation stressante où son bébé pleure et qu’il ne comprend pas son besoin aussi vite qu’il ne le voudrait ? Grâce à " La fée Lallalie " créé par Stéphanie Pint, les parents peuvent désormais communiquer avec leur bébé et ce, dès leur naissance.

vbc28 - © http://lecocondestefamille.be/#home "La fée Lallalie" est une véritable approche innovante, douce et ludique, créée par "le cocon de stéfamille®" pour apprendre la langue des signes francophone de Belgique à tous les bébés. Cette approche est non seulement une marque de respect, mais aussi un moyen de favoriser l’inclusion et de sensibiliser les familles à une autre langue et une autre culture. Etalir un lien entre ces deux mondes, connaître quelques signes - à portée de tous - ça fait plaisir. On favorise ainsi l'inclusion ! Cet outil permet aux jeunes enfants n’ayant pas encore accès au langage oral de signer leur besoins, envies, émotions. "La fée Lallalie" accompagne les familles dans l’apprentissage de cette langue, via tout d’abord un livre reprenant une histoire à lire et 20 signes de la vie quotidienne du bébé. Les parents et les professionnels ont également la possibilité de se former au cocon de stéfamille. Différents outils pédagogiques verront également le jour dès 2020.

vbc28 - © AleksandarNakic - Getty Images vbc28 - © SDI Productions - Getty Images Communiquer avec bébé... C'est possible. - © Tous droits réservés Signer avec son bébé comprend de nombreux avantages : diminution de la fréquence et l’intensité des frustrations de l’enfant, diminution du stress des parents, augmentation de l’estime de soi, renforcement du lien d’attachement parent-enfant, facilite le bilinguisme, … On donne ainsi à l'enfant plus de signes pour qu'il puisse communiquer. Le bébé essaie d'entrer en communication avec nous par des pleurs, il montre du doigt, ... L'initier à plus de gestes dès 6 mois va permettre de faciliter la compréhension. Le mimétisme est une clef utilisée par l'enfant - il reproduit les gestes que nous lui montrons. Cela renforce le lien parent - enfant, il est moins de pleurs, moins de colère, moins de frustrations. L'enfant prend davantage confiance en lui, on est dans le participatif, l'interaction, ...

vbc28 - © PJPhoto69 - Getty Images LA COMMUNICATION GESTUELLE, C'EST QUOI ? La communication gestuelle associée à la parole permet à l’enfant de communiquer bien avant de savoir parler à l'aide de gestes. L’apprentissage de la langue des signes pour bébé se fait par mimétisme (comme apprendre à faire BRAVO). Bébé vous observe et intègre progressivement la signification des gestes pour ensuite le reproduire lui-même. Les enfants peuvent ainsi communiquer avec un langage adapté à leur développement et motricité, tout en leur donnant l’occasion d’exprimer leurs besoins, émotions, envies,... Avantages de la langue des signes : • Créer un lien d’attachement familial particulier.

• Moins de cris ou de pleurs.

• Moins de frustrations et de colères.

• Augmentation de l'estime de soi et de la confiance en soi (chez bébé).

• L'enfant est acteur de la communication.

• Meilleure compréhension du message du parent par la mise en lumière des mots clés.

• Capter et centrer l’attention de l’enfant en mobilisant le canal visuel de la communication.

• Facilite le bilinguisme. " La fée Lallalie " est une approche innovante de la communication gestuelle, créé par " Le cocon de stéfamille® " et basée sur la langue des signes de Belgique francophone. En suivant cette petite fée, vous apprendrez facilement et avec douceur à signer, dès la naissance de bébé, les mots de la vie quotidienne. " La fée Lallalie " s’inscrit dans une démarche d’éducation positive, de maternage proximal et de renforcement du lien avec votre enfant. Le site en un clic

Stéphanie Pint - © Tous droits réservés Stéphanie Pint est une femme inspirante aux multiples facettes qui anime de nombreux ateliers parents bébé et des conférences ayant comme valeurs principales : le maternage proximal, les liens d’attachement, l’éducation positive. Elle élabore ce projet avec son mari Christopher Vande Zande, assisant en psychologie. Sa spécialité ? Enrichir les relations entre un parent et son enfant Le cocon de stéfamille a vu le jour en octobre 2017. C’est un espace qui contribue au bien-être des jeunes enfants et à l’épanouissement des parents en proposant des séances d’accompagnement parental individuel et des ateliers parents bébés (langues de signes, massage, portage physiologique). Ses spécialités sont la communication au sein de la famille, l’éducation positive, le renforcement des liens d’attachement et le maternage proximal. Site web : http://lecocondestefamille.be/ - contact : PINT Stéphanie : 0470/87 07 91 - lecocondestefamille@gmail.com Parents et professionnel, vous pouvez dès à présent commander le livre " La féé Lallalie " (22 euros livraison comprise) via une campagne de crowdfunding ou réserver une formation via un site internet. Les formations ont lieu dans le nord de la région bruxelloise à Wemmel chaque samedi matin (inscription obligatoire).

