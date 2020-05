Comment vivre le confinement quand on est haut potentiel - hypersensible ?

Comment occuper pleinement sa place et vivre sereinement quand on est hypersensible et haut potentiel ? Nathalie Alsteen nous délivre, à travers ce podcast La Vie du bon côté, de subtils conseils et les clefs pour embrasser une vie pleine de sens.

Quand les messages tels que “tu es trop sensible, tu réfléchis trop, tu te disperses de trop, tu es bizarre, tu ne fais pas comme les autres” sont entendus depuis l’enfance, difficile de faire autrement que de se sentir comme un extraterrestre. Le Haut Potentiel génère très souvent le sentiment de décalage et est difficilement vécu lorsque l’impression de ne pas être à sa place prend le dessus.

Haut potentiel&hypersensible, comment vivent-ils ce confinement ?

Leur plus grande difficulté, dans la vie en général déjà, c’est le sentiment de décalage pour beaucoup d’entre eux car leur fonctionnement est complètement différent. Quand on n’a pas la bonne grille de lecture, on se sent démuni et en décalage par rapport aux autres.

L’intelligence fait qu’on voit les choses différemment, on va plus vite et bien souvent, le problème c’est le regard qu’on pose sur nous. Il y a souvent une très grande sensibilité chez ces personnes, tous les sens sont toujours en éveil, il y a une hyperstimulation permanente, c’est difficile à vivre.

Et durant le confinement ?

Non, ils ne vont pas tous mal ! Le calme du confinement peut être même très positif pour ces personnes qui sont tout le temps en hypersensibilité, qui accrochent tous les stimuli, le confinement c’est un retour à soi, c’est apaisant. En plus, la nature est luxuriante, on entend les oiseaux qui chantent,… Ça fait du bien, on apprécie.

Et l’après ?

C’est plus cela qui est appréhendé : c’est de retomber dans les travers, dans le chaos. La peur de retrouver ce qui était comme avant le Covid19. Le questionnement est alors de mise : comment profiter de ce qui se passe pour changer quelque chose ? comment faire notre part de colibri ? Car il y a une réelle crainte que tout redevienne comme avant !

Haut potentiel – multi potentiel, la différence ?

Le mufti potentialité concerne les personnes qui aiment faire plusieurs choses, qui sont très intéressées par tout et sont douées en la plupart de ces domaines. C’est 20% de la population. Le Haut Potentiel, c’est 2 à 3% de la population, il a des aptitudes complémentaires, c’est plus pointu.

L’important est de comprendre son mode de fonctionnement :

L’important c’est de cultiver sa différence

Cultiver sa différence et de la faire se déployer surtout. A l’inverse, si on ne cultive pas sa différence, on se suradapte et ça, c’est épuisant, on ne se réalise pas. Il faut apprendre à se connaître et de voir le fait qu’il y a une place pour soi, pour que l’on puisse se réaliser et assumer ce que nous sommes véritablement !

Comment occuper pleinement sa place et vivre sereinement quand on est hypersensible et haut potentiel ?

Accueillir sa douance comme un cadeau passe par la découverte de nouveaux repères pour mieux se connaître et déployer son potentiel. Son livre propose une méthode qui fait ses preuves depuis 15 ans, enrichie de modèles, témoignages et exemples illustrant les différentes étapes proposées comme un voyage vers l’authenticité.

Il donne des clés pour faire des choix qui nous correspondent, vivre des relations harmonieuses, trouver le calme intérieur et retrouver son énergie. Le chemin proposé rend possible l’utilisation de sa différence pour contribuer autrement à un monde en recherche de sens.