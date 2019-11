Comment trouver du sens dans son quotidien et se sentir libre et vivant ?

Ce podcast vous présente le livre d' Etienne Schappler ! "Vivant - 99 outils pour s'écouter, se retrouver et aller de l'avant" . Il s'agit d'un livre qui, comme son nom l'indique, regroupe 99 outils issus de différents domaines du développement personnel, avec une proposition de chemin pour trouver rapidement celui qui répondra le plus à vos besoins.

Apprenez à écouter vos besoins ! - La vie du bon côté - 29/11/2019 Ce podcast vous présente le livre d'Etienne Schappler ! "Vivant - 99 outils pour s'écouter, se retrouver et aller de l'avant". Il s'agit d'un livre qui, comme son nom l'indique, regroupe 99 outils issus de différents domaines du développement personnel, avec une proposition de chemin pour trouver rapidement celui qui répondra le plus à vos besoins.

Vous est-il déjà arrivé d’attendre que quelque chose de bon se produise dans votre vie pour être " enfin " heureux ?

Le jour où j’aurai cette promotion, ce travail, cette voiture, ces vacances, cette relation amoureuse, ce genre d’amis, ce type de corps,… je serai bien ! Je serai heureux !

Nous sommes nombreux à nous nourrir de cette illusion que notre bonheur dépend de ce que nous avons, de ce que nous faisons, de combien nous gagnons et de comment les autres nous perçoivent. Comme si bien paraître était plus important qu’être bien dans sa peau... Et pourtant, au fond, nous savons tous que le bonheur, le vrai, ne se trouve pas dans cette liste. Le jour où nous atteignons l’un de ces points, nous nous rendons compte que le bonheur tant recherché, cet état de sérénité, de paix et de calme, se trouve ailleurs.

Et c’est bien souvent lorsque nous prenons conscience de cela que viennent différentes réflexions sur base de questions aux couleurs existentielles :

Comment trouver le bonheur ? Comment être heureux ? Comment réussir à vivre ma vie en étant épanoui ?...

C’est à ce moment-là que le domaine du développement personnel prend toute son ampleur et toute son importance.

Expliquer ce qu’est le développement personnel n’est pas le but de ce livre. Aussi, nous partirons ensemble sur le principe que sa finalité est de mieux se connaître, d’améliorer sa qualité de vie et de réaliser ses aspirations et ses rêves.

En d’autres mots, vivre sa vie en se disant " Je suis heureux ! "

Dans notre monde actuel, le développement personnel devient une nécessité. Même d’un point de vue scientifique, les bienfaits de la recherche du sens de sa vie et de la vivre de manière épanouie et sereine ne sont plus à démontrer. D’une manière globale, le développement personnel augmente la confiance en soi, permet de s’accepter tel que l’on est, avec ses points forts et ses points faibles, contribue à diminuer le stress et les risques de maladies, favorise une meilleure qualité de sommeil et une meilleure relation avec les autres, amplifie la paix intérieure, aide à développer son leadership, …

Seulement, ce domaine est tellement vaste, il est tellement rempli de conseils, d’outils, d’explications,… qu’il est quelque fois difficile d’y voir clair. Que faire pour trouver le sens de sa vie ? Comment diminuer son stress ? Par quel moyen arriver à apprécier la vie quand tout semble aller de travers ? Qui aller voir ?

À travers ces pages, Etienne Schappler vous propose, en toute humilité, de faire un état des lieux global de différents outils de développement personnel que l’on peut pratiquer chez soi.