Comment transformer son écoanxiété en résilience créatrice ?

Comment rebondir et agir ? Pour un monde solidaire plutôt que solitaire. Où conscience rime avec résilience... Notre invitée Géraldine Remy, nous présente son nouveau livre "Qui veut la peau de la licorne ?" De l'écoanxiété à la résilience intérieure.

Qui veut la peau de la licorne ? © Tous droits réservés Ah, les licornes ! Elles sont chaque jour plus nombreuses, ces consciences qui s’éveillent à la nécessité du changement. Pour certaines, au détour d’une rencontre, d’une formation ou, plus tristement, à l’occasion d’une pandémie, d’un confinement… Mais sous le flot quotidien des catastrophes annoncées ou vécues, même les plus enthousiastes peuvent perdre pied. Comment envisager l’avenir alors que certains nous prédisent famines et guerres civiles dès les prochaines décennies ? Comment se débarrasser de cette angoisse existentielle, qui nous paralyse et nous fait craindre le pire ? Comment se préparer aux défis qui nous attendent ? Faut-il organiser sa propre survie ? Apprendre à produire ses légumes, se former aux premiers soins, à la menuiserie, sans oublier l’herboristerie et la gestion des émotions ? Ou, plus sereinement, changer sa grille de lecture et vivre pleinement, conscient de ses propres limites comme de celles de notre monde ?

Après la découverte du bonheur dans la sobriété, racontée dans son best-seller Les Secrets de la licorne, Géraldine Remy explore ici, toujours avec humour et autodérision, le défi posé par l’écoanxiété. Celui d’une génération dépassée par l’ampleur du désastre, mais plus que jamais désireuse de changer de paradigme. Pour un monde solidaire plutôt que solitaire. Où conscience rime avec résilience. Cet essai-témoignage bénéficie d’un appareil critique rédigé par des experts de la question : Pablo Servigne, fondateur de la collapsologie (Comment tout peut s’effondrer), Gauthier Chapelle, spécialiste du biomimétisme (L’entraide, l’autre loi de la jungle) et Vincent Wattelet, spécialisé dans les relations entre psychologie et écologie. Il est, de plus, complété de pistes concrètes et pratiques pour aider chacun à se mobiliser au quotidien plutôt que baisser les bras et fermer les yeux face à un monde souvent angoissant.

Géraldine Remy

Géraldine Remy © Tous droits réservés Géraldine Remy est professeure de français et conférencière dans le domaine de la transition écologique. Depuis 2020, elle propose des animations d’éducation à la citoyenneté et aux enjeux environnementaux dans les écoles grâce à l’association Loupiote.

Tentez de remporter le livre de Géraldine Remy en répondant à la question ci-dessous :

Fin du concours le vendredi 11 septembre 2020 à 07h55 !

Chaque jour, prenez la vie du bon côté

Sylvie Honoré © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre iPhone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d’experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous quotidien dans l’émission "VIVRE ICI" dès 14h15 sur VivaCité.