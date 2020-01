Comment tenir ses bonnes résolutions ?

Qui dit résolutions, dit malgré tout objectif à atteindre et à tenir ! On fait le point sur la notion d’ "objectif " et la notion de " travailler dur " avec Pierre Portevin, coach de vie, passionné par la bienveillance, la motivation, la confiance et l'audace.

À chaque nouvelle année c'est la même chose. Notre envie de faire mieux, d’évoluer, de changer, nous incite à prendre des bonnes résolutions pour l'année à venir, que nous ne tenons pas... Alors, cette année pas de bonnes résolutions. Non, vous ne ferez pas de sport deux ou trois fois par semaine, vous n’échangerez pas votre paquet de chips préférées pour croquer des carottes devant la télé et, non, vous n'allez pas arrêter de procrastiner. "En ce début d’année, on se lance plein de bonnes résolutions et, en fait, dans la majorité des cas, ça ne marche pas", nous confie Pierre Portevin. "Mieux vaut miser sur des objectifs".

Qu’est-ce qu’un objectif ?

Un objectif, c’est quelque chose qu’on met devant nos yeux. C’est quelque chose que l’on veut atteindre… Si vous vous focalisez uniquement sur la réussite de votre objectif, vous manquez un point important : profiter de la vie au jour le jour. En avançant pas à pas, vous profitez de chaque petite victoire, de votre famille, de vos amis, de vos passions, quitte à attendre quelques semaines de plus. Il y a des gens qui s’épuisent à vouloir absolument atteindre leurs objectifs et ils n’y arrivent pas. Ça amène du découragement, l’estime de soi est en chute libre. Certaines personnes perdent leur éthique Quand on avance vers un objectif, forcément il y a des moments où ça ne se passe pas bien. Ce qui est super important à ces moments-là, c’est de se traiter en ami et pas en critique. Parce que souvent on se flagelle. " Ce que tu n’as pas fait hier, ce n’est pas grave, tu le feras aujourd’hui. Être avec soi et pas contre soi. Ça nous donne du courage, de la compassion, de la compréhension. Peut-être n'êtes-vous pas arrivé au but, mais vous avez progressé. Votre objectif est donc plus proche qu'il ne l'était au départ.



Pierre Portevin

Coach, auteur et conférencier, Pierre Portevin partage des histoires, conseils et idées pour apprendre à se traiter soi-même comme le ferait un vrai ami, et pour trouver en soi des ressources pour se dépasser et faire ce qui importe. Auteur de deux livres : "Mon Meilleur ami... c'est moi" et "Osez... ça change tout !" Retrouvez Pierre Portevin sur sa page Facebook et sur son site.

