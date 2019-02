Comment surmonter la dépression post-natale ?

"J'ai mal à ma maternité", ce documentaire de Marie Betbèze traite des difficultés maternelles à la naissance d'un enfant. Ce film se base sur l'expérience de femmes qui ont vécu une dépression post-natale. C’est un sujet intime et collectif dont on parle trop peu ! Et pourtant une femme sur huit semble vivre cette difficulté. Ces mamans expliquent comment ce savoir " être mère " n'est pas tombé sur elles d'un coup de baguette magique. Elles racontent ces sentiments d'angoisse, comment des choses simples sont devenues impossibles. Et surtout comment elles ont surmonté ce trouble ?