Comment sortir de son statut de célibataire ?

Plus

Comment trouver l'âme sœur ? Il y a deux catégories de célibataires : ceux qui le vivent bien et ceux qui le subissent car c’est un choix par défaut. Quel déclic peut se mettre en place pour ces personnes qui peuvent, à tout moment, retomber dans une histoire d'amour ? Travaillons avec Sylvie Loumaye, psychologue-sexologue, sur la définition du profil du conjoint recherché… Quels sont les bons plans de rencontre et les conseils de séduction au niveau verbal et non verbal !

Pour essayer de rencontrer la bonne personne, il a plusieurs choses à mettre en place pour stimuler la bonne énergie. On commence par dégager ses casseroles et puis on va se mettre en paix avec soi-même. Pour se faire, on va tenter vraiment de se mettre au clair sur ses atouts et ses qualités pour les optimaliser au maximum. Mais sans nier qu'on a aussi des faiblesses et des défauts de façon à pouvoir les travailler ou les accepter. L'idée c'est de pouvoir optimaliser son capital séduction. C'est de devenir la personne qu'on trouverait soi-même séduisante.

Vos témoignages... Céline : Je suis célibataire et je vis seule avec ma fille. Un homme dans ma vie ? Pourquoi pas ? Mais à certaines conditions... Je voudrais quelqu'un de plus âgé que moi, quelqu'un qui s'entende bien avec ma fille et surtout chacun chez soi !

David : A l'époque où j'étais seul, j'ai participé à une soirée pour célibataires avec un ami. Sincèrement, on se serait cru dans une boucherie... Dès qu'une femme entrait dans le bar, elle était directement accostée par 10 hommes...

Isabelle : En m’inscrivant sur un site de rencontre, j’ai eu quelques contacts. Et il y a un mois, j’ai fait la connaissance d’un homme… Qui ne correspond en rien à mes critères de recherche ! Mais tout se passe bien. J’espère avoir enfin trouvé ma moitié. Une chose est sûre pour moi, c’est que pour rencontrer, il faut être prête dans sa tête et dans sa vie.

L'intégralité de l'émission ci-dessous....