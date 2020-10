Comment sortir de la fatigue et réveiller votre vitalité de manière 100% naturelle ?

Adopter une alimentation saine et équilibrée contribue à renforcer notre système immunitaire . Des conseils dans ce podcast en compagnie de Céline Toucanne , créatrice de Jeclicnaturel.com , et de Sylvie Honoré.

Pendant des années, Céline Toucanne a ressenti une profonde fatigue. Plongée dans ce "brouillard", elle se sentait coupée de son corps et incapable de mettre en place quoi que ce soit pour sortir de cet état.

Elle n'avait plus aucune énergie vitale ni même de repères. Elle n'était plus en mesure de vivre son quotidien et encore moins ses envies. Elle subissait son état. Elle vivait sa fatigue au lieu de vivre sa vie !

La première fois qu'elle a expérimenté le pouvoir guérisseur de l’alimentation, c’est quand son corps lui a donné un très gros avertissement qu'elle aime appeler "un cadeau" : du jour au lendemain, elle a été saisie d’une incapacité totale (physique et mentale) d’avancer.

J’avais été débranchée de ma prise de courant, j’étais en burn-out, il était temps de réagir !

C’est en remettant la main sur un livre de Taty Lauwers qu'elle a eu un déclic : elle était victime de l’alimentation occidentale moderne et était devenue une véritable "cinglée de sucres".

Trois semaines d’une cure alimentaire stricte et 100 % naturelle dans un cadre directif et personnalisé l'ont aidée à retrouver l’énergie nécessaire pour mettre en place de nouvelles habitudes plus durables et conscientes.

Aujourd’hui, elle applique encore les mêmes principes d’alimentation saine et naturelle. Elle y associe une routine quotidienne composée de méditation, de respiration consciente et d’exercices physiques.

J’ai une énergie comme jamais auparavant, jamais !

Adopter une alimentation saine, naturelle et adaptée à ses besoins n’a pas seulement amélioré sa vie et son niveau d’énergie… cela lui a donné une nouvelle vie.

La plateforme Jeclicnaturel.com est le fruit de cette nouvelle énergie et surtout d’une envie d’aider à son tour les gens dans leur retour à la vitalité.