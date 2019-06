Comment sortir de l’emprise et se reconstruire ?

Familiale, amoureuse, amicale ou professionnelle, l'emprise s'avère sournoise, subtile et dévastatrice. Julie Arcoulin propose des solutions concrètes pour en sortir et retrouver goût à la vie. Qu’est-ce que l’emprise et comment s’en libérer ? Quels sont les différentes étapes de la reconstruction ? Comment identifier les outils et mécanismes utilisés par les manipulateurs ? Comment récupérer assez d’énergie pour vous reconnecter avec vous-même et avancer sur votre propre chemin de vie ? Parlons-en dès 13h dans "La Vie du Bon Côté"...