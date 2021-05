Comment sortir d’un traumatisme de manière douce et progressive ?

Ce qui se passe lors d'un choc traumatique, c'est qu'on va se retrouver protégé pendant un certain temps et puis les phénomènes hypnotiques qui sont apparus très puissamment et qui nous ont accompagnés se réveillent au moment où quelque chose nous rappelle à nouveau l’incident.

Les états de stress post-traumatiques, c'est ce qui se produit à cause d’un incident traumatique, c’est-à-dire un choc émotionnel, physique ou autre. A ce moment-là, on se retrouve instantanément dans un état modifié de conscience , en hypnose. C’est notre cerveau qui nous protège. Immédiatement, il va développer des phénomènes hypnotiques qui seront différents d'une personne à l'autre, explique Gérald Brassine.

On travaille à désensibiliser ce qui se passe dans un trauma en axant sur ce qu’on appelle une approche bifocale, à la fois le corps et les émotions. On réduit très drastiquement les émotions et la douleur dans le corps. On revisite le trauma dans des circonstances différentes, surtout si se sont des traumas complexes, ça veut dire des traumas qui ont des répétitions, des conséquences jusqu’à aujourd’hui et qui sont très anciens.

Il s’agirait d’un processus analogue à celui du sommeil paradoxal qui contribuerait à transformer le mode de stockage de nos souvenirs d’un hémisphère cérébral à l’autre, à désamorcer leur charge émotionnelle pour en faire des épisodes plus facilement verbalisables, et dégagés de leur contexte initial.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), soit désensibilisation et reprogrammation par mouvements oculaires.

On peut faire le mouvement des yeux mais il y a également le tapping (les tapotages avec les doigts sur les genoux ou bien les " ailes de papillon " sur les épaules du moment qu’on fait passer de gauche à droite, droite gauche, etc. Le cerveau va retraiter de lui-même les informations qui sont enkystées. Souvent dans le siège de la peur, où il y a notamment toute la partie amygdalienne qui gère les peurs naturelles dans les émotions, les peurs sont bien connues, donc il faut libérer ces peurs parce que derrière il y a des phénomènes qui sont encore sous-jacents. Mais la reviviscence est quelque chose qu’il faut aborder prudemment, explique Philippe Bétourné.

au début de la séance suivante le thérapeute demande au patient de repenser au but fixé lors de la séance précédente. En fonction des réactions du patient, il évalue l'effet de la thérapie et adapte son déroulement en conséquence. Vers la fin de la thérapie, le patient est invité à tenir un journal concernant les souvenirs travaillés pendant les séances et les associations qui lui viennent à l'esprit en dehors des séances.

Conclusion : à la fin d'une séance, le thérapeute doit faire en sorte que son patient se trouve dans un état émotionnel stable que le traitement soit terminé ou non. Il prépare également son patient à réagir correctement (relaxation, etc.), au cas où le souvenir de l'expérience traumatisante surgirait entre les séances.

Bilan corporel (body-scan) : le patient garde à l'esprit l'événement traumatisant et l'idée positive à laquelle il a été associé durant la phase précédente et passe en revue systématiquement ses sensations corporelles. Le but de cette phase est de repérer des " tensions " ou des " sensations négatives " qui subsisteraient et d'aider à les dissiper toujours à l'aide de séries de mouvements oculaires.

Désensibilisation : le patient continue à penser à l'image traumatisante et à l'idée négative alors que le thérapeute lui demande de suivre avec les yeux un point lumineux qu'il déplace dans l'espace. D'autres stimuli (bruits successifs à gauche et à droite, claquement des doigts, stimulation tactile, etc.) peuvent être également utilisés lors de cette phase. Le patient est encouragé à suivre les associations mentales qui se font naturellement pendant cet exercice et ce sont ces associations progressives qui sont censées être au cœur du traitement, par exemple en ramenant à la conscience des événements oubliés. Cette phase du traitement continue jusqu'à ce que le patient évalue sa détresse sur l'échelle introduite lors de la phase précédente.

Évaluation : la phase suivante permet de déterminer les souvenirs qui feront l'objet du traitement. Pour chaque événement traumatisant conscient ou chaque situation anxiogène dans le présent, liée à un événement traumatisant, conscient ou non, le patient doit choisir une image qui représente l'événement ou la situation, une idée négative associée à l'événement (" cognition négative ") et une idée susceptible d'élever l'estime de soi (" cognition positive "). Le patient évalue alors la validité de l'idée positive sur une échelle numérique. Il associe également l'image anxiogène et l'idée négative et évalue l'ampleur de sa détresse sur une échelle numérique. Cette détresse émotionnelle se traduit par un malaise physique qu'il est invité à localiser sur son corps.

Préparation et relaxation : le thérapeute doit ensuite préparer son patient à l'EMDR en lui expliquant le déroulement de la thérapie. Il s'assure que le patient maîtrise quelques techniques de relaxation et est capable de contrôler les émotions succédant à une expérience désagréable.

Gérald Brassine explique que le trauma ce n’est pas ce qui s’est passé il y a 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. Le trauma c’est l’enregistrement de celui-ci. Et c’est pour ça qu’on peut avoir un accès extrêmement rapide sur ce trauma. La reviviscence est un terme un peu barbare pour dire que quelqu’un est replongé instantanément dans le souvenir et qu’il le revit. On va à la fois se rapprocher du souvenir, on va aider la personne à retrouver le souvenir mais il ne doit pas être replongé dedans parce que sans ça il va très mal. Et c’est ce dont les personnes ont le plus peur.

Beaucoup de personnes qui vont en thérapie ont oubliés le trauma ou font de grands efforts pour essayer de ne pas en parler parce que ça fait tellement mal qu'elles savent très bien que si elles replongent dans ce qu’on appelle la reviviscence, elles vont aller mal pendant des jours et des jours ou parfois plus... C’est là que l’approche doit être vraiment délicate. En PTR (Psychothérapie du Trauma Réassociative) qui est une manière hypnotique de travailler, on va aider la personne à aller doucement et de manière bien protégée avec les phénomènes hypnotiques d’anesthésie de dissociation qui permettent d’aller retrouver ce souvenir et d’aller le déconnecter, l’insensibiliser.