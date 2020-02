Avoir confiance en soi, en son image corporelle, en ce que l’on dégage,... C’est essentiel. Tout comme avoir de la bienveillance envers soi. A partir du moment où l’on se sent bien, on va rayonner, on va sublimer.

On séduit tout autant dans une relation amoureuse que dans une négociation professionnelle. Les enjeux et les objectifs sont bien évidemment différents, néanmoins nous faisons appel à nos sens.

La séduction est de l’ordre de l’intuitif, de l’imagination… et de la sensualité. C’est la femme sexy, glamour, qui peut être provocante, qui met ses formes en valeur. Et pour l’homme, c’est son regard, ses cheveux dans le vent, ses mains dans les poches. L’attitude, l’allure, la personnalité qui se dégage vont séduire… ou pas.

Se sublimer par les sens

Comment séduire avec élégance - © Westend61 - Getty Images/Westend61

Pour que la magie opère et en toutes circonstances, on fait bien souvent appel à 4 de nos sens pour séduire :

La vue, l’odorat, le toucher, l’ouïe (notre voix). Dans un contexte amoureux, on y ajoute le goût (de la peau, du baiser) et l’imagination.

Séduire avec élégance, c’est utiliser ses atouts, les mettre en valeur avec beaucoup de subtilité. On laisse deviner mais on ne montre pas ! C’est le ressenti, l’intuition, quelque chose de charnel… un peu animal ce qui amène plus de piment à la situation. Ça ne s’explique pas avec des mots… Ça se ressent ! C’est notre non-verbal qui parle plus que ce que l’on dit !

Bien évidemment les styles vestimentaires varient selon l’envie mais de façon générale, on mettra le corps en valeur à travers diverses façons.

C’est la séduction tout en restant dans l’élégance et sans jamais tomber dans la vulgarité.

- L’odorat

Le parfum est la touche sensorielle, la touche finale de notre identité. C’est une empreinte olfactive qui parle de nous. Pour une soirée romantique, tamisée à la lueur du soir, on choisira son parfum de l’instant avec l’intensité et l’envie de plaire ! Avec des notes plus boisées ou fleuries qui laisseront un sillage derrière nous… ou plus en légèreté avec des notes d’agrumes… en fonction de nos envies du moment. Cléopâtre utilisait des parfums très prononcés et intenses qui laissaient un sillage important derrière elle-même après son passage car elle voulait que l’on se souvienne d’elle.

- La vue

On va utiliser la couleur bien évidemment pour séduire. Par exemple, le rouge qui est la couleur par excellence de la séduction, de la féminité. Couleur intense de la passion, de la sensualité. Elle attire le regard. Mais aussi la couleur corail, parme, poudrée ou rosée, pour plus de douceur et de romantisme. Le noir, l’incontournable ! Chic et mystérieux, accessoirisé pour lui donner tout l’éclat.

L’accessoire, l’indispensable ! Les boucles d’oreilles, le sautoir qui tombe dans le creux de la poitrine. La pince ou le nœud dans le chignon, le foulard fin ras-du-cou, la ceinture qui marque la taille, l’escarpin qui dessine la sensualité du pied.

Le maquillage est indispensable pour embellir la femme. Plus prononcé ou plus naturel, il révèle toute l’intensité du regard. On est attiré par le visage.

Pour l’homme, ça sera la chemise blanche près du corps avec le col ouvert qui laisse apparaître le cou, le pull moulant qui galbe le torse, le pantalon confortable qui moule les fesses, le manteau bien coupé, la belle montre, le chapeau, les lunettes.

- Le toucher

Il y a des matières qui sont plus élégantes que d’autres. Le coton est certes très confortable mais pas pour autant très glamour ! On utilisera des matières plus nobles comme le satin, la soie, de la mousseline, de la dentelle, du viscose, le cachemire, des matières de qualité.

La fluidité de la matière laisse glisser le corps dans le mouvement sans marquer la silhouette. Par exemple, un chemisier dont le décolleté laisse deviner tout en subtilité ce qu’il y a en dessous ! Ou au contraire, les matières près du corps, comme la jupe crayon ou la robe dos nu.

De la transparence, de la brillance, des strass pour la femme.

Et bien évidemment les sous-vêtements qui épousent nos courbes… que l’on devine, qui est la mise en valeur de notre corps et de notre intimité !

- L’ouïe

Notre timbre de voix influence notre perception de l’autre. Une voix suave ou grave aura un impact différent d’une voix fluette et aiguë.

- L’imagination !

L’imagination va faire son travail ! La séduction, c’est un tout ! Ce sont tout nos sens en alerte. L’atmosphère qui se dégage, le non-verbal de l’instant ! La subtilité des détails. Et surtout, se laisser porter par ce que l’on ressent et vivre l’instant éphémère !