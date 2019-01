Comment se créer un "chez nous" qui nous fait du bien grâce au Feng Shui ?

Dans un monde où les tâches s’accumulent et où tout doit toujours aller plus vite, stress, fatigue, nervosité font partie de notre quotidien. Le Feng Shui est un art chinois qui a pour objectif d’équilibrer et d’harmoniser l’énergie de nos intérieurs. Grâce à différentes astuces très simples d’aménagement et de décoration, il est possible de transformer vos pièces en véritables lieux de détente et de bien-être. Nathalie Crahay rappelle que faire le ménage chez soi, c’est aussi faire le ménage en soi !