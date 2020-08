Comment savourer le silence pour se reconnecter à soi et se ressourcer

Sylvie Honoré a reçu Emilie Devienne, coach et auteure, pour la sortie de son livre Savourons le Silence, se reconnecter à soi quand le bruit détruit. Le silence a des propriétés multiples : tantôt rassurant, tantôt intimidant, il suscite l'angoisse chez certaines personnes et des moments de bien-être chez d'autres. Le silence est même parfois plus éloquent que la parole. Pourtant, le bruit semble avoir disparu et a laissé place au bruit qui envahit notre société. Ces stimuli sonores créent une surchauffe de notre cerveau et sont néfastes pour la santé. Avec son livre Savourons le Silence, se reconnecter à soi quand le bruit détruit, Emilie Devienne nous reconnecte au silence pour notre bien-être intérieur.

Le silence pour mieux rythmer nos vies Comment savourer le silence pour prévenir les maladies et se ressourcer - © Editions Eyrolles Ce livre d'Emilie Devienne s'adresse tout autant à ceux qui en ont assez des bruits assourdissantes du trafic ou du tapage nocturne qu'à celles et ceux qui aiment la musique, les sons de la vie... Ne vous méprenez pas, la coach ne plaide pas pour un arrêt total du bruit, elle déplore son omniprésence. Et ce qui a été dernièrement profitable au silence, c'est bien sûr le confinement. "Le silence permet de reposer notre cerveau qui en a besoin" souligne Emilie. Elle se base pour ce constat sur le travail de neuro-scientifiques qui démontrent que le cerveau a besoin de silence pour éliminer les toxines. Les risques entraînés par l'omniprésence du bruit sont notamment les suivants : infarctus, AVC et maladies neurodégénératives, hypertension, fatigue. Mais le but n'est pas d'obtenir à tout prix le silence : Si l'on veut savourer le silence, il faut le choisir et non le subir.

Construire sa propre expérience du silence Dans son livre, Emilie Devienne propose huit chemins pour savourer le silence. L’un de ses chemins est d’assumer son désir de silence. Comment faire comprendre aux autres son besoin de silence sans entendre "ça ne va pas ?", "tu ne dis rien". Selon Emilie, il faut apprendre à se séparer de son image tout en rassurant notre entourage que ce n’est pas parce nous nous taisons que nous allons mal. "Au contraire, cela fait partie des manières de se ressourcer, de reprendre de l’énergie pour être à nouveau la partie de vous que les autres connaissent". Vécu différemment selon son âge, le silence s’apprend : "Entraînez-vous à laisser la personne en face de vous terminer son propos et surtout apprenez aux enfants à le faire aussi". En effet, le silence est aussi une forme de respect, de reconnaissance de l’existence de l’autre. Si le silence était une boussole, la gratitude serait l’un des points cardinaux : "On remercie l’autre de sa présence, de son apport dans un échange, être ensemble dans un temps de silence peut être bienveillant." Parmi les autres pistes proposées par Emilie, celle de se désintoxiquer du bruit. Il n'est pas question de prendre des décisions radicales comme déménager pour fuir le bruit mais à nouveau de choisir ses moments et lieux moins bruyants. Elle donne l'exemple de privilégier quelques minutes de silence entre divers appels et réunions. Il faut prendre conscience du bruit environnant qui est parfois tout autour de nous sans s’en rendre compte pour savoir se préserver des bruits nuisibles. ► Écoutez les autres conseils et points de vue d'Emilie Devienne et de divers intervenants sur le silence dans le podcast à retrouver en haut d'article.

Qui est Emilie Devienne ? Comment savourer le silence pour prévenir les maladies et se ressourcer - © Tous droits réservés Coach et écrivain, membre Titulaire de la SFCoach® (Société Française de Coaching) et membre Adhérent de l'EMCC-France (L'Association Européenne de Coaching), Emilie Devienne a travaillé une vingtaine d'années dans la presse et les communications, en France et au Canada. Auteure d'une vingtaine d'ouvrages, elle assure l'animation de divers ateliers, séminaires ou tables rondes et conférences et intervient dans les médias autour de sujets de société sur les liens entre la vie professionnelle et la vie privée. Elle est à l'origine du concept de bibliocoaching. Vous pouvez la contacter par email à contact@emilie-devienne.com et retrouver toutes ses informations sur son site web : www.emilie-devienne.com

