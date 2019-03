Comment s'organiser pour tendre vers le zéro déchet ?

Nathalie Crahay explique comment s’organiser au quotidien et comment réduire ses déchets avec toute la famille. Quels sont vos choix et astuces ? Privilégiez-vous des achats en vrac pour éviter le suremballage ? Avez-vous découvert un producteur local ? Comment faites-vous aussi pour réutiliser ce qui peut l’être, à travers la vente et l’achat en seconde main, le don, la réparation ? Et en plus, la récup, c’est tendance !!! Comment recyclez-vous et donc triez-vous ?