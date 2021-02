Comment retrouver sa joie de vivre ?

Quand rien ne va plus, on aimerait parfois avoir une baguette magique pour aller mieux. Comme si la solution à nos problèmes n’était pas à notre portée. Or, elle se trouve souvent en nous. Et ça, Chantal Boyart l’a si bien expérimenté qu’elle propose aujourd’hui des ateliers d’éveil et de reconnexion à soi. Un podcast positif avec Sylvie Honoré.

Voir la vie du bon côté, prendre soin de soi… Sur le papier, cela sonne comme des évidences. Mais en pratique, ce n’est pas toujours facile à appliquer. Chantal Boyart le sait, elle qui a vécu une période difficile à l’âge de trente-cinq ans. " J’étais une enfant soleil, toujours joyeuse, boute-en-train et puis à un moment de ma vie, beaucoup plus tard, je me traînais, je sentais que je perdais mon énergie. Je maigrissais et là, j’ai compris que quelque chose n’allait pas ". Une prise de conscience salvatrice qui lui permet d’aller vers des techniques qui prennent en compte le corps. " J’ai visité toutes mes tristesses, j’ai nettoyé le terrain et retrouver le soleil qui brillait au fond de moi ". De là, surgit une nouvelle façon d’appréhender les choses. Il faut se poser les bonnes questions. Qu’est-ce qui me fait vibrer ? Qu’est-ce qui me met en joie ? " C’est mieux de regarder les choses sous cet angle. Se dire " Il faut que je trouve un boulot " n’amène rien de bon. Moi, c’est en regardant le film Erin Brockovitch que j’ai eu le déclic. J’ai toujours été intéressée par l’aspect relationnel alors j’ai regardé dans le Ligueur les petites annonces et j’ai travaillé pour une dame âgée pendant quatorze ans ".