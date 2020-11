Comment reprendre sa vie en main après un chagrin d’amour ?

Ne gaspillez pas vos douleurs. Il nous appartient de choisir le plus tôt possible de ce que l'on veut faire de son chagrin. Nous ne sommes pas égaux devant la force de caractère qui soutiendra ce parti pris. Cependant, chacun à notre échelle, nous pouvons mobiliser notre volonté pour sortir de cette mauvaise passe par le haut. Subir le malheur de plein fouet n'est pas une fatalité.

Je ne vous apprends rien, le couple est une invention à haut risque (...) Une fois assénée la claque amoureuse, il nous appartient de choisir le plus tôt possible ce que l’on veut faire de son chagrin.

Le couple, le travail, la famille, sont les thèmes de prédilection d'Émilie Devienne. Avec une grande acuité, une sensibilité teintée d'humour et d'autodérision, elle met en scène des personnages et des situations où tout un chacun peut s'identifier et se questionner. Elle nous démontre surtout, sans fausse naïveté, que la résilience, cette aptitude à rebondir face aux épreuves de la vie, est à la portée de tous. Chaque désillusion nous abat, chaque déception nous éreinte, chaque trahison nous accable et chacune de ces épreuves, bon gré mal gré, nous fait grandir. Ce que vous ignorez peut-être encore, ou dont vous avez du mal à vous convaincre, c'est qu'à posteriori, cette épreuve nous offre une puissance supplémentaire d'exister. La guérison nous libère et nous portons de nouveaux habits de lumière.

Emilie Devienne accompagne des femmes et des hommes au cours de leur carrière. Elle enseigne à l’université et a déjà signé une vingtaine d’ouvrages centrés sur l’équilibre personnel et l’évolution professionnelle. "J’ai écouté le bruit des anges" est son deuxième roman.

Coach et écrivain, membre Titulaire de la SFCoach® (Société Française de Coaching) et membre Adhérent de l'EMCC-France (L'Association Européenne de Coaching), Emilie Devienne a travaillé une vingtaine d'années dans la presse et les communications, en France et au Canada. Elle assure l'animation de divers ateliers, séminaires ou tables rondes et conférences et intervient dans les médias autour de sujets de société sur les liens entre la vie professionnelle et la vie privée. Elle est à l'origine du concept de bibliocoaching.

