Caroline DUCHÊNE est accompagnatrice en création et gestion d’entreprise, formatrice et conférencière, elle nous invite à reprendre la vie du bon côté, à rebondir après un échec en devenant une meilleure version de soi !

S'ouvre alors un autre champ de possible en plus grande adéquation avec nos propres aspirations, plus en phase avec notre ETRE.

Devenir indépendant

Comment rebondir après un échec professionnel ? En devenant une meilleure version de SOI ! - © PeopleImages - Getty Images

Devenir indépendant, avec tous les défis que cela peut comporter, c’est avant tout se questionner :

1. Sur ce que l’on désire vraiment : pouvoir imaginer son idéal professionnel entre vie privée et vie professionnelle, cela peut inclure plus de temps pour soi, pour sa famille, … Et particulièrement se permettre de rêver son JOB sans contraintes pour ensuite en tirer le meilleur.

2. Sur ce en quoi on est bon et que l’on aime faire avec enthousiasme et plaisir : oui il faut un certain talent, mais nous avons tous des talents affirmés ou non, des talents à développer et exploiter. Il importe alors prioritairement de mettre le doigt sur ce que l’on aime vraiment faire pour que le travail n’en soit plus un ! Car tout est toujours plus facile quand on fait ce que l’on aime.

3. Sur ce que le monde a vraiment besoin : ouvrir votre réflexion sur l’extérieur et à l’environnement qui vous entoure. Il s’agit ici d’analyser le marché, ses besoins en termes de produits ou services, trouver vos clients idéaux et se questionner sur leur mode de fonctionnement et surtout percevoir si vous pouvez apporter une solution/réponse à un de leur besoin, en rapport avec ce que vous aimez faire. Qui seront vos clients de demain et comment pourriez-vous les aider ?

4. Sur ce pour quoi les clients seront prêts à payer demain à une juste valeur pour vous ! La valeur se traduit par le prix, mais est avant tout induite par une offre de produit ou service qui est bien construite. Il est nécessaire de mettre toutes vos compétences au service de votre activité. ce qui invite à faire le point sur vos dernières expériences professionnelles et de détecter ce en quoi vous avez été bons, les tâches qui vous motivaient, les choses pour lesquelles vous avez brillé.