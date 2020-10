Comment rebondir après un burn-out et aller vers un travail en cohérence avec sa personnalité ?

IFF Europe a pour objectif de permettre aux jeunes de grandir en confiance, de trouver un sens à leur existence et de gagner en solidité pour pouvoir s'engager dans un projet personnel et professionnel, en cohérence avec leur personnalité et leur époque. Nicolas Gazon et Clara Hontalva sont les invités de Sylvie Honoré dans ce podcast.

Qu'est-ce que l'IFF Europe et quel est son objectif ?

IFF Europe.be accompagne des jeunes adultes en discernement à vivre et relire des expériences inspirantes au regard de qui ils sont. Pour qu'ils puissent conduire leur vie et s'engager dans le monde avec responsabilité. Les Instituts de Formation de Fondacio (IFF) existent depuis une trentaine d’années. Plus de 2000 jeunes en quête de sens y ont été formés et accompagnés dans le monde entier.

Qu'est-ce qui déstabilisent le plus les jeunes actuellement ?

Depuis la crise du COVID, les offres d'emplois sont en berne dans certains secteurs. Un futur particulièrement flou et un climat anxiogène peut paralyser certains dans leur recherche d'emploi. Ils ont la sensation d'être isolé, un sentiment de solitude et l'impression que certains diplômes ont perdu leur sens... Ces effets se rajoutent à d’autres problématiques de plus en plus visibles ces dernières années : Une augmentation des burn-outs chez les jeunes travailleurs.

Une désillusion par rapport au monde du travail avec des conflits valeurs entre le fonctionnement traditionnel de l’entreprise et les aspirations des nouvelles générations (besoin d’autonomie, de sens, de mobilité, et de coopération…)

L’absence de rituel pour marquer le passage de l’adolescence à l’âge adulte et la difficulté à quitter le nid familial..

Les mutations liées au numérique qui mêlent de plus en plus vie privée et vie professionnelle … Les Instituts de Formation de Fondacio (IFF) proposent deux parcours : TREMPLIN, un parcours pour des jeunes qui sont en questionnement sur leur parcours d’étude, qui souhaitent faire une pause ou prendre un temps pour mûrir un nouveau projet d’études ou projet professionnel pour rebondir. Ainsi que les parcours JUMP destinés justement à des jeunes travailleurs en difficulté dans leur vie professionnelle.

TREMPLIN, c’est bien plus que de l’orientation !

C’est avant tout un chemin pour s’accepter dans toutes ses dimensions, étape essentielle pour pouvoir vivre pleinement qui l’on est, au quotidien ! ​Au travers d'approches variées et complémentaires, le participant découvre, expérimente et construit pas à pas son projet personnel et professionnel grâce à des ateliers, des rencontres et de nombreux témoignages. Il est entouré d’une quinzaine de formateurs, tous en lien étroit avec le monde du travail. Au terme de ces 17 semaines, il aura intégré les 4 dimensions du parcours et acquis de nombreuses compétences. La dimension intérieure s e reconnecter à ses ressentis, ses émotions et son potentiel

renforcer sa confiance en soi

comprendre davantage sa personnalité pour mieux la vivre

assumer son histoire, ses valeurs et se (re)découvrir de nouvelles aspirations ​La dimension relationnelle vivre ses relations de manière authentique

apprendre à gérer les tensions

expérimenter l’intelligence collective

s’ouvrir à la différence et la vivre comme une richesse ​La dimension créative mettre en images ses projets

améliorer ses capacités d’expression et de communication

favoriser l’émergence de nouvelles idées

expérimenter le pouvoir de l’imagination ​La dimension engagée s e construire un projet d’orientation en cohérence avec les enjeux de notre société

participer à un projet de volontariat en Belgique ou ailleurs (suivant l'évolution de la situation sanitaire)

explorer et expérimenter concrètement la transition écologique et numérique

développer son esprit critique​ ​Une expérience unique, personnalisée et intense : Le parcours est ponctué par une vie de groupe particulièrement riche et des accompagnements personnalisés. Les ateliers sont pratiques et dynamiques avec une grande part réservée à la créativité, à la vie relationnelle et à l’ouverture à de nouvelles réalités.

​JUMP, c’est bien plus qu’un parcours !

​C’est déployer son plein potentiel aujourd’hui et demain mais c'est aussi (re)découvrir et consolider ses capacités et ses connaissances pour les valoriser dans la suite de son chemin professionnel. Au travers d'approches variées et croisées, le participant découvre, expérimente et construit pas à pas son projet professionnel. Il est entouré d’une quinzaine de formateurs et d’un coach professionnel, tous en lien étroit avec le monde du travail.

Clara Hontalva

Clara Hontalva © Tous droits réservés Participante au parcours JUMP en 2019 et aujourd’hui co-encadrante du parcours JUMP 2020 Clara a commencé à travailler dès ses 18 ans, tout en poursuivant des études d’éducatrice spécialisée ; Elle a notamment travaillé comme manager chez Mama Roma ou elle dirigeait l’équipe d’un restaurant. Après 5 années de travail intensif elle a connu un burnout assez important. Suite à ce burn out, elle a décidé de s’inscrire chez IFFEurope pour retrouver de la confiance en elle avant d’aborder à nouveau le marché du travail. Elle souhaitait également acquérir des outils pour élargir son horizon professionnel et trouver un nouveau projet. Aujourd’hui, elle termine ses études d’éducatrice spécialisée, tout en travaillant chez IFFEurope dans l’encadrement du parcours JUMP. Elle est également fort active, comme bénévole, dans l’accueil des réfugiés.

Nicolas Gazon

Nicolas Gazon © Tous droits réservés Conseiller en orientation et coordinateur pédagogique Nicolas Gazon, est historien de formation. Il a enseigné pendant plus de 10 ans dans le secondaire comme professeur d'histoire et de religion. Il s'est petit à petit spécialisé dans l'accompagnement des élèves en difficulté dans leur vécu scolaire et dans leurs choix d'orientation. Il s'est petit-à-petit formé à l'Enneagramme qui est une approche qui permet de mettre en évidence les moteurs de motivation et les stratégies de défense que nous activons au quotidien pour traverser la vie. Depuis deux ans, il travaille comme conseiller en orientation et comme coordinateur pédagogique pour IFF Europe Belgique. Son travail consiste à croiser plusieurs approches de la personnalité pour aider un jeune étudiant ou un jeune travailleur à mieux comprendre son fonctionnement et ses motivations. Pour lui permettre ensuite de traverser avec plus de souplesse et de solidité les aléas de sa vie professionnelle ou privée. Aujourd'hui, il cherchent également à créer des solutions pour aider les personnes à s'orienter ou se réorienter au milieu d'une période particulièrement chamboulée. Contact :n.gazon@iffeurope.be

