Comment préparer les futurs parents à vivre la période d’après naissance !

On parle beaucoup de la grossesse, de l’accouchement, de l’allaitement, mais qu’en est-il des aspects psycho-émotionnels liés à l’après-naissance ? Rien ne nous prépare à ce dépassement de soi car la société agit comme s’il n’y avait qu’une émotion possible lorsque l’on devient parent : la joie ! Au-delà de la perfection possible de ce moment si intense, il y a tout un dégradé d’émotions ressenties par les parents. Parlons-en avec Stéphanie Delhoute, coach et psychologue.