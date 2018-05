Comment poser un regard neuf sur sa sexualité ?

"Entre mes lèvres, mon clitoris", le livre d’Alexandra Hubin explique que les jeunes méconnaissent leur corps et que le plaisir féminin reste tabou. La reconnaissance du plaisir féminin et du rôle essentiel du clitoris, sont des étapes indispensables à la construction d’une sexualité positive et égalitaire. Est-ce un sujet que vous abordez facilement ? En parlez-vous avec votre partenaire sexuel ? Pourquoi le mot clitoris est-il si rarement prononcé face à son homologue le pénis et même le vagin ?