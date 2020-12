Comment parler sainement d’argent dans le couple et avec nos enfants et adolescents ?

Le fric, le flouze, la thune, l'oseille, le blé… tant de termes utilisés pour désigner l’argent et pourtant quand parlons-nous de notre rapport à l’argent ? Quand regardons-nous, à tête reposée, nos fonctionnements par rapport à l’argent, nos peurs de manquer, nos non-permissions d’en profiter ou encore nos croyances ? On en parle dans ce podcast avec notre invité, Sandro Costa Sanseverino.

Alors sommes-nous davantage cigale, fourmi ou moucheron ? Avons-nous des difficultés à mettre de côté, à anticiper ? Sommes-nous dépensiers ? Vivons-nous chichement en calculant chacune de nos dépenses ? Alors que l’argent a un côté purement mathématique, notre comportement change suivant les situations. Nous justifions aisément nos façons de dépenser et jugeons plus facilement encore celle des autres personnes. Il existe également des comportements hors normes concernant l’argent : les dépensiers compulsifs, les avares, la dépendance financière et bien d’autres troubles financiers.

L’argent est un magnifique miroir de qui nous sommes : confiants en nous ou dans la vie, calculateurs, inquiets par rapport à l’avenir, souhaitant contrôler les événements. Il est aussi un des sujets les plus épineux dans la vie des couples et des familles. Il peut, soit trop alimenter les discussions dans le quotidien et devient source de conflits ou de tensions… soit, rester un sujet tabou alors que l’on s’en sert dans le quotidien.

L’argent est un sujet personnel et intime. Mais ne pas le partager avec son conjoint peut créer des tensions à plus ou moins long terme. La question de l’argent est souvent tabou. Dans un couple il y a les sentiments bien sûr, mais pas que… Les amoureux pensent souvent "quand on s’aime, on partage tout", mais chacun est différent avec ses désirs, ses envies et une manière de dépenser différente liée aussi à une histoire personnelle.

Au nom des vieilles croyances "quand on s'aime, on ne compte pas" on va passer sous silence nos interrogations et nos ressentiments plutôt que de prendre le risque d’être considéré comme mesquin(e). Ce n’est pas facile pour un couple d’être très au clair avec ce sujet. 51% des conflits de couple sont suscités par l’argent qui parfois conduisent au divorce.

Les jeunes couples parlent certainement plus facilement d’argent entre eux que leurs grands-parents. A leur époque, les femmes avaient peu de place dans la gestion du patrimoine familial, elles étaient pour la plupart, dépendantes de leur mari. Elles ont eu le droit d’ouvrir et de gérer un compte bancaire depuis 1965 et ce sans autorisation de leur mari. Avec l’évolution du statut et de la place des femmes dans la société, on assiste plus fréquemment à une inversion des rôles, et apparaissent de nouveaux conflits autour de ce thème.

Idéalement il serait important d’aborder le sujet dès le début de la relation. Célibataire vous avez eu peu de responsabilités et dans tous les cas vous les assumiez seul(e), sans avoir de compte à rendre. En couple, vos finances deviennent les finances du couple. C’est à deux que vous devez envisager les dépenses, le budget et rendre des comptes à votre conjoint(e). Les dépenses, les projets importants seront à décider et à envisager ensemble. C’est dans ces moments-là que la communication est importante. Les tensions sont créées par un manque de concertation …

Chaque couple doit trouver un mode de fonctionnement ou les deux conjoints se sentent à l’aise et sans non-dits. Certains feront le choix de tout mettre en commun, d’autres d’avoir un compte joint tout en gardant un compte personnel. Il n’y a pas de solution idéale, l’important étant d’en parler afin de trouver un équilibre confortable pour chacun des deux. Aborder la question de l’argent au sein du couple permet de rendre la relation plus saine, les échanges plus fluides, les rapports plus égalitaires.