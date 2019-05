Comment oser entreprendre en tant que femme ?

Rares sont celles qui osent franchir le pas de monter leur propre affaire. Etre une femme peut s'avérer plus difficile pour entreprendre. Quels sont les trucs pour y arriver ? Comment se libérer du regard des autres ? Comment dépasser le "mythe de l'imposteur" ? Comment arrêter de procrastiner et prendre confiance en soi ? Comment oser et agir malgré les doutes ? André Roberti aide chaque femme à découvrir son trésor intérieur et passer à l'action…