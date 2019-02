Comment mieux se connaître grâce aux couleurs ?

Maud Gérard explique la méthode des couleurs et les outils qui mettront en évidence vos talents, vos forces et votre fonctionnement. Vous arriverez ainsi à augmenter votre confiance en vous ! Chaque type de comportement est illustré par une couleur dominante ou une combinaison de couleurs. Connaissant vos propres couleurs et entraîné à reconnaître celles de vos interlocuteurs, il vous sera possible de vous adapter et le dialogue devient plus facile et plus efficace…