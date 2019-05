Comment mieux accepter son corps ?

Par sa méthode musicale, Grace Positive vous invite à vous libérer de vos complexes pour mieux positiver. Peu de gens aiment leur corps ! Heureusement, il est possible de retrouver une relation apaisée avec son physique. Savez-vous vous regarder entièrement dans un miroir ? Acceptez de vous montrer plus, de ne plus vous cacher dans des vêtements trop grands. Apprenez à mettre en avant vos atouts. Arrêtez de vous comparer aux autres et de penser à la place des autres.