Comment libérer votre potentiel et développer vos projets et désirs professionnels ?

Dans ce podcast, Sylvie Honoré et son invitée, Magali Silvestre , coach thérapeute du subtil, vous proposent des clés pour libérer votre potentiel et développer vos projets et désirs professionnels... dans le bien-être, la confiance et la détermination !

Le potentiel c’est l'ensemble des ressources que chacun de nous possède et qui contient deux choses très importantes : ce que nous sommes capables de faire (nos aptitudes) et ce que nous désirons faire (nos désirs).

Le monde du travail évolue. On observe différents types de changements et d’attitudes face au travail. On parle de Bullshit job (emplois à la con) absurdes et vides de sens, on observe une croissance des maladies liées au travail, on parle de slasheurs, qui dans le genre multi-potentiels exercent différents boulots et plus un seul sacro-saint CDI…

On invente de plus en plus de métiers qui donnent l’occasion à des talents plus variés de s’exprimer. Ceux, aussi considérés avant comme des dons artistiques, n’ayant pas place dans les industries sérieuses, sont devenus un ingrédient recherché de la réussite. Un employeur ne recherche plus les mêmes compétences et ce qu’on appelle les softs skills (savoir-être), dont la créativité, chère à mes yeux, fait partie et sont plus valorisés et recherchés.

Et puis l’on dit que 85% des métiers de 2030 n’existent pas encore. Il va donc falloir s’adapter et innover. Plus des trois quarts des métiers actuels vont évoluer.

De son côté lui, le travailleur, désire de plus en plus de lien social dans son travail, il recherche plus de sens dans ce qu’il fait et a besoin de se sentir utile et valorisé.

Cette réflexion est au coeur des préoccupations d’Ôpossibles, car chacun doit pouvoir évoluer vers ce dans quoi il est bon et peut s’épanouir. Trouver sa juste place dans le monde du travail ou dans des projets porteurs et pouvoir contribuer à la hauteur de ce qu’on est fait pour y apporter nous paraît essentiel.

Grâce à différentes approches, Ôpossibles accompagne ceux et celles qui choisissent leurs façons et leurs voies d’évolution; c’est l’évolution choisie, celle qui amène à plus de compréhension, de conscience vis à vis de nous-mêmes et des autres.

Evolution pour rejoindre l’énergie du coeur qui porte à faire ce que l’on aime et à aimer ce que l’on fait.