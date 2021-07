Cette semaine, en compagnie de Cécile Cloulas, psychologue et hypnothérapeute, nous abordons le sujet des expériences de mort imminente ou EMI (en anglais, imminent death experience ). Une expression désignant un ensemble de "visions" et de "sensations" consécutives à une mort clinique ou à un coma avancé.

Un chiffre pour commencer. Près de 4% de la population mondiale a vécu une expérience de mort imminente. Et peut-être qu'une personne de votre entourage en fait partie. En effet, beaucoup n'osent pas en parler, par peur d'être moqués, les EMI étant souvent peu prises au sérieux. Et pourtant, elles sont aussi vieilles que l'humanité. Au cinquième siècle, un philosophe grec rapporte ainsi la vision de Cléonyme: "son âme s'était dégagée de son corps et s'était élevée au point d'avoir une vision du monde en dessous d'elle". Une description qui coïncide avec les plus récentes rapportées aux scientifiques spécialistes du sujet: décorporation, sensation de flotter au-dessus de son corps, vision d'un tunnel et d'une lumière puissante, rencontre avec des entités spirituelles, sentiment d'amour infini et de paix. Des caractéristiques récurrentes et variables. La preuve avec Sharon Stone qui l'a expérimenté lors de son A.V.C en 2001: "J'ai vu toutes ces choses dont les gens parlent, la lumière quand on quitte son corps, ce sentiment qu'on essaye de te pousser au-dessus ou en dehors de ton enveloppe corporelle. J’ai vu des gens qui avaient été là avant moi, je pouvais communiquer avec eux, je sentais que c'était quelque chose d'éphémère. Pas vraiment un dialogue en soi, mais j'avais la sensation qu'on communiquait".

Des récits extraordinaires

Parce que chaque histoire est singulière, Cécile Cloulas a décidé d'y consacrer un livre "Comment leur mort a changé leur vie". Un recueil de témoignages inédits et captivants dont la particularité est de présenter des parcours de vie avant et après une EMI. Parce que l'expérience de mort imminente transforme souvent profondément celles et ceux qui l'ont vécue. "Quelles que soient nos croyances, notre culture ou notre quotidien, explique Cécile Cloulas, ces témoins nous transmettent leurs enseignements après être revenus de cette autre dimension. Ils nous livrent les précieux messages de l’au-delà et concrétisent l’invisible en nous montrant ce que leur propre mort leur a appris sur l’existence, et, surtout, sur la manière dont nous pouvons tous pleinement la vivre". S'ensuit pour certains des bouleversements personnels et professionnels, pour d'autres des changements de philosophie de vie. De quoi piquer la curiosité. Car beaucoup affirment avoir développé des qualités qu’on pourrait qualifier de paranormales : intuition surdéveloppée, capacité à guérir son prochain et à communiquer avec les disparus.

Ce que le monde scientifique en dit

L'expression de " mort imminente " a été proposée par le psychologue et épistémologue français Victor Egger en 1896 à la suite de débats relatifs aux récits d'alpinistes qui avaient vu défiler leur existence lors de chutes importantes. Soixante ans plus tard, des psychiatres américains se sont intéressés à ces débats et ont voulu les enrichir. Des recherches de cas similaires ont été faites dans des clubs d'alpinisme, puis parmi les accidentés de la route où là, la collecte de récits s'est révélée intéressante. Un pas important suivi en 1975 de travaux menés par Raymond Moody. Selon ce psychiatre, l'expérience modèle se présente ainsi: " Voici donc un homme qui meurt, et, tandis qu'il atteint le paroxysme de la détresse physique, il entend le médecin constater son décès. Il commence alors à percevoir un bruit désagréable, comme un fort timbre de sonnerie ou un bourdonnement, et dans le même temps il se sent emporté avec une grande rapidité à travers un obscur et long tunnel. Après quoi il se retrouve soudain hors de son corps physique, sans quitter toutefois son environnement immédiat ; il aperçoit son propre corps à distance, comme en spectateur. Il observe de ce point de vue privilégié les tentatives de réanimation dont son corps fait l'objet (…) Bientôt, d'autres événements se produisent : d'autres êtres s'avancent à sa rencontre, paraissant vouloir lui venir en aide ; il entrevoit les esprits de parents et d'amis décédés avant lui (…) Mais il constate alors qu'il lui faut revenir en arrière, que le temps de mourir n'est pas encore venu pour lui. À cet instant, il résiste, car il est désormais subjugué par le flux des événements de l'après vie et ne souhaite pas ce retour (...) Par la suite, lorsqu'il tente d'expliquer à son entourage ce qu'il a éprouvé entre-temps, il se heurte à différents obstacles. En premier lieu, il ne parvient pas à trouver des paroles humaines capables de décrire de façon adéquate cet épisode supraterrestre (…) Pourtant cette expérience marque profondément sa vie et bouleverse notamment toutes les idées qu'il s'était faites jusque-là à propos de la mort et de ses rapports avec la vie".

L'EMI, pour vaincre la peur de la mort

La sensation de calme ressentie par les "expérienceurs" (ceux qui vivent les EMI) peut se révéler utile pour eux mais aussi pour les autres. Car les récits sur l'au-delà sont extraordinaires et contagieux. Qui n'a pas envie de croire à cette belle lumière qui enveloppe et à ces proches disparus qui nous accueillent dans l'autre monde?

Cécile Cloulas est psychologue diplômée d'État et hypnothérapeute. Fondatrice et directrice d'un institut d'études qualitatives, elle décrypte depuis plus de vingt ans les mécanismes psychologiques en jeu dans notre comportement. Son livre: Comment leur mort a changé leur vie / Ce que les expériences de mort imminente nous apprennent - 30 parcours inspirants pour éclairer votre existence.

