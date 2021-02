Comment interpréter ses rêves pour enrichir ses relations ?

Dans ce podcast, Danielle Gourevitch, auteure et experte en analyse de rêves, décrypte avec Sylvie Honoré le monde onirique, source de clés de compréhension multiples.

Le Talmud ne nous dit-il pas… " Un rêve qu’on n’interpréterait pas serait comme une lettre qu’on n’ouvrirait pas " ? Et puis le message d’Antoine de Saint Exupéry n’était-il pas… " Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité " ?

D’une passion peut naître une vocation…

C'est ce qui s'est produit pour Danielle Gourevitch car passionnée par les rêves, elle a pris plus de 30 ans à se consacrer au sujet et à analyser ses nuits.

Forte de cette étude et de ce chemin autodidacte, transmettre son savoir lui est alors devenu essentiel afin de pouvoir aider son prochain car, avec le temps, elle s'est révélée douée en la matière.

Le mal-être est le grand problème actuel de notre société ! Le bonheur paraît si compliqué… Il existe cependant des clés pour mieux se réaliser, se connaître, connaître son entourage. Trouver une autre manière pour gérer son stress et ses émotions, avoir de meilleures relations, de meilleures réalisations.

Saviez-vous que VOS rêves peuvent changer VOTRE vie Et la rendre tellement MEILLEURE !

Nous sommes guidés…

Afin d’améliorer son existence et atteindre une vie plus sereine, il existe un apprentissage grâce à l’interprétation des rêves. Voilà celui que Danielle Gourevitch propose pour atteindre nos buts. Il s’agit d’une manière de recevoir et de mieux accueillir les avertissements du destin. Il s’agit aussi de pouvoir infléchir sur les événements en sa faveur.

Mieux se connaître permet de mieux se développer et de mieux se réaliser… Rêver et atteindre la réalisation de ses rêves est sa devise et sa passion.