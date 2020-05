Comment insuffler énergie et créativité à vos réunions à distance ?

La période que nous vivons est très compliquée et nous avons besoin de nous rencontrer, entre amis et collègues, pour faire le point, nous poser des questions, et être créatifs face à cette crise. Même ceux qui travaillent seuls d’habitude ont besoin de se " voir ", à distance, pour partager leurs ressentis, leurs questionnements, leurs idées avec leurs collègues.

"C’est un objectif essentiel et primordial de ces réunions. Les personnes qui travaillent confinées ont beaucoup de raisons d’avoir le moral en berne. Le rôle de l’animateur est donc d’abord de donner de l’énergie positive, et d’incarner lui-même ce qu’il essaie d’insuffler chez les autres : calme, écoute, volonté d’aller de l’avant malgré l’incertitude et méthode. Comme me disait un haut dirigeant, plus c’est la merde, plus vous devez être calme." nous explique Philippe Brasseur.

Ce qui est nouveau, c’est le nombre de personnes concernées (cela peut aller jusqu’à 20, 50, 100 personnes ou plus) ; la fréquence (j’ai pour l’instant souvent entre 2 et 4 réunions à distance par jour) ; et gros avantage, la possibilité d’organiser des sous-groupes, ce qui peu importe le nombre, permet aux gens d’échanger dans une vraie proximité."

"Oui et non. J’étais en réunion avec une coach qui habite Dubai il y a quelques jours ; elle me dit que dans ce pays, loin de tout, la plupart des réunions se font à distance depuis des années. Pour vous et moi, nous avions l’habitude de faire des réunions en skype à deux personnes généralement.

Et puis, chacun arrive avec ses émotions, et pour l’instant elles sont fortes : stress, énervement, fatigue... Il importe que la personne soit entendue à ce propos, et qu’elle se sente bienvenue " telle qu’elle est " à ce moment-là.

"J’aime bien varier les moyens, et en particulier d’utiliser ce que permet ce média : l’image !!! On peut donc par exemple dessiner sa météo sur un post-it et le montrer à l’écran ; ou l’autre jour, j’ai demandé à chacun d’apporter un objet qu’il aime bien. Et après qu’ils aient montré chacun leur objet à l’écran, j’ai proposé que, par groupes de deux, ils échangent sur " En quoi cet objet représente-t-il une qualité qui s’est développée en moi, à la faveur de cette crise ? ". Cela a créé un très beau moment de partage en début de réunion, et chacun a pu entrer dans le sujet du jour en capitalisant sur quelque chose de positif."

Les notions de durée et de rythme revêtent une importance spécifique pour les réunions à distance.

D’une part, parce que l’on constate que la capacité d’attention des participants est moindre : autour de nous, il y a plus de stimuli qui nous " sortent " de la réunion (le chat qui passe, la plante verte à côté qui a besoin d’être arrosée,… Bref, tout l’environnement immédiat qui a priori n’est pas en lien avec le sujet), et il y a moins de stimuli pour nous aider à rester en lien (croisements de regards, interpellations, paraverbal des participants et de l’animateur, etc). D’autre part, parce qu’il semblerait que les pauses techniques soient plus souvent nécessaires à distance : prendre un café, fermer une fenêtre, aller chercher un pull, aller aux toilettes.

"C’est fatigant de rester assis derrière un écran. Personnellement je fais des pauses de 10 minutes toutes les 50 minutes. Et à chaque reprise, on fait ce qu’on appelle un " energizer " : on se met en mouvement de manière un peu rigolote...

Par exemple chacun mime son sport favori, et les autres doivent le deviner. Ou bien on se positionne plus ou moins près de l’écran selon son niveau d’énergie : tout près si on est au top, ou super loin si on décroche. C’est un bon indicateur pour celui qui anime !"