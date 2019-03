Comment installer la joie de vivre autour de soi ?

C’est bien connu, le négatif s’invite plus facilement que le positif. Très souvent, nous avons donc quelque chose à " redire "… C’est bien, mais la joie de vivre est une aptitude à appréhender la vie d’une manière positive et pourquoi pas même, rigolote. Claude François, coach, dit que la joie de vivre est composée de quatre ingrédients principaux : une croyance positive en la vie, la capacité à choisir son état interne, le lâcher-prise et le jeu ! Qu'est-ce qui est pour vous le plus difficile ?